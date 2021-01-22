Büyükşehir esnafa hijyen desteğini sürdürüyor - Son Dakika

Büyükşehir esnafa hijyen desteğini sürdürüyor

22.01.2021 16:00

Büyükşehir esnafa hijyen desteğini sürdürüyor Ankara Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını korumak amacıyla esnaf ve vatandaşa ücretsiz hijyen desteğini sürdürüyor.

Büyükşehir esnafa hijyen desteğini sürdürüyor

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını korumak amacıyla esnaf ve vatandaşa ücretsiz hijyen desteğini sürdürüyor. Özellikle toplu taşıma araçlarında korona virüs salgınıyla etkin mücadele eden Ankara zabıtası, taksi duraklarında maske ve dezenfektan dağıtımına devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, pandemi sürecinde toplum sağlığını korumak için hijyen desteğini aralıksız sürdürüyor. Kent genelinde ilçe ilçe dolaşarak vatandaşlar başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları, esnaf odaları ile pazarcı ve mahalle esnafını ziyaret ederek hijyen desteğinde bulunan Ankara zabıtası, son olarak Başkent'in birçok noktasında hizmet veren taksi duraklarına ve esnafına 18 bin 750 maske dağıttı. Korona virüs salgınının başladığı günden bugüne kadar denetimlerine de ara vermeden devam eden zabıta ekipleri, hijyen kuralları ve sosyal mesafenin korunması konusunda da uyarılarda bulunuyor.

Özellikle toplu taşıma araçlarında hijyen desteğini aksatmadan sürdürdüklerini belirten Büyükşehir Belediyesi Zabıta Şube Müdürü Veda Oğan, "Ankara'da 8 ayrı taksi durağımızda, taksici esnafımızı ziyaret ederek maske ve dezenfektan dağıtımında bulunduk. Aynı zamanda temizlik ve maske kurallarını da hatırlattık. Umut ediyoruz ki en yakın zamanda hep beraber el ele vererek bu dönemi atlatacağız" dedi.

Ekiplerin ziyaret ettiği Gar Taksi, Tuzluçayır Taksi, Havaalanı Taksi, Bayındır Taksi, VİP Taksi, Arjantin Taksi, 100. Yıl Taksi ve Ümitköy Taksi Durakları esnafı, düzenli hijyen desteğinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkür ettiler.

Büyükşehir esnafa hijyen desteğini sürdürüyor
Büyükşehir esnafa hijyen desteğini sürdürüyor
Büyükşehir esnafa hijyen desteğini sürdürüyor
Büyükşehir esnafa hijyen desteğini sürdürüyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Esnaf, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Büyükşehir esnafa hijyen desteğini sürdürüyor - Son Dakika


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