Büyükşehir evsiz vatandaşları unutmadı - Son Dakika

Denizli Büyükşehir Belediyesi sokaklarda yaşayan vatandaşları unutmayarak kalacak yer ve günlük gıda ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Korona virüs tehdidine karşı ise tahsis edilen binanın dezenfeksiyon işlemlerini de periyodik olarak gerçekleştiriyor.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan korona virüse karşı Denizli Büyükşehir Belediyesi, alınan önlemlere bir yenisini daha ekledi. Evde kalmanın büyük önem taşıdığı bugünlerde sokakta yaşamak zorunda kalan vatandaşları da sokaklarda unutmadı. Bu kapsamda evsizlere "evde kal" desteği kararıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın talimatı ile harekete geçen Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı sokakta yaşamak zorunda kalan vatandaşların barınacağı bir pansiyon tahsis etti. Söz konusu vatandaşların gıda ihtiyaçları da karşılanmaya başlarken sokakta yaşayan vatandaşların bu hizmet için mesai saatleri içerisinde Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına, mesai saatleri dışında ise ALO 153 Çağrı Merkezi'ne başvurması gerektiği ifade edildi.

Korona virüsüne karşı bina dezenfekte ediliyor

Öte yandan Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi'ne bağlı ekipler de, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatlı biyosidal ürünler ile sokakta yaşamak zorunda kalan vatandaşlar için tahsis edilen pansiyonun dezenfekte işlemlerini gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri binadaki odalar, koridorlar, dinlenme alanları gibi tüm bölümleri dezenfekte etti.

Korona virüsüyle top yekun mücadele

Başkan Osman Zolan, dondurucu soğuklarda sokakta yaşamak zorunda kalan vatandaşlar için sundukları gıda ve barınma hizmetini, evde kalmanın büyük önem taşıdığı bugünlerde de hayata geçirdiklerini söyledi. Vatandaşların sağlık ve huzuru için korona virüsüyle birlik ve beraberlik içerisinde top yekun mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı. Başkan Zolan sözlerine, "Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın sağlığı için gereken tüm tedbirleri alıyoruz. Bu süreçte vatandaşlarımızın hijyen ve sosyal mesafe kurallarına mutlaka dikkat etmeleri gerekiyor. İnşallah el birliği ile bu salgını atlatacağız" dedi. - DENİZLİ