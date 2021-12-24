Bursa'daki konukevi evsizler için sıcak yuva oluyor - Son Dakika
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Bursa'daki konukevi evsizler için sıcak yuva oluyor

24.12.2021 12:06
Bursa'daki konukevi evsizler için sıcak yuva oluyor

Bursa Büyükşehir Belediyesinin konukevi, havaların soğumaya başlamasıyla evsiz vatandaşlar için sıcak yuva oluyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesinin konukevi, havaların soğumaya başlamasıyla evsiz vatandaşlar için sıcak yuva oluyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 12 ay boyunca hizmet veren Ürünlü Erkek Konukevi'nde, kimi yıllarca baktıkları çocukları tarafından sokağa terk edilmiş kimi iflas ederek işini kaybetmiş, evsiz kalmış kişilere sahip çıkılıyor.

Sıcak yuva özlemiyle konukevine sığınan vatandaşlar, "Yeni Bir Hayat" projesi kapsamında, tavuk ve koyun yetiştiriciliği ile mantar üretiminde görev alarak hem para kazanıyor hem de meslek sahibi olabiliyor.

Her gün 3 öğün yemek, 24 saat sıcak su, sürekli sağlık kontrolü gibi imkanların sunulduğu 320 yatak kapasiteli konukevinde, 70 kişi kalıyor.

Havaların soğumasıyla konukevine gelen vatandaşların sayısı her geçen gün artıyor.

Bursa'daki konukevi evsizler için sıcak yuva oluyor
Bursa'daki konukevi evsizler için sıcak yuva oluyor
Bursa'daki konukevi evsizler için sıcak yuva oluyor
Bursa'daki konukevi evsizler için sıcak yuva oluyor
Bursa'daki konukevi evsizler için sıcak yuva oluyor
Bursa'daki konukevi evsizler için sıcak yuva oluyor
Bursa'daki konukevi evsizler için sıcak yuva oluyor
Bursa'daki konukevi evsizler için sıcak yuva oluyor
Bursa'daki konukevi evsizler için sıcak yuva oluyor
Bursa'daki konukevi evsizler için sıcak yuva oluyor
Bursa'daki konukevi evsizler için sıcak yuva oluyor

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'daki konukevi evsizler için sıcak yuva oluyor - Son Dakika


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