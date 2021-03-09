Büyükşehir fidanlarını 100 dönümlük alanda yetiştirecek - Son Dakika

Büyükşehir fidanlarını 100 dönümlük alanda yetiştirecek

09.03.2021 18:38
Büyükşehir fidanlarını 100 dönümlük alanda yetiştirecek, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Beydere Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Beydere Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğü arasında protokol imzalandı. İmzalanan protokol kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis edilen alanda, Manisa Büyükşehir Belediyesi seralarında üretilen fidanların yetiştirilmesi sağlanacak. Protokole imzalar Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Tarım İl Müdürü Metin Öztürk ve Beydere Tohum Sertifikasyon Test Müdürü Mustafa Deniz tarafından atıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı, Tarım İl Müdürlüğü ve Beydere Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğü arasında protokol imzalandı. İmza töreninde imzalar Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Tarım İl Müdürü Metin Öztürk ve Beydere Tohum Sertifikasyon Test Müdürü Mustafa Deniz arasında atıldı. İmza töreninde ayrıca Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ve Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş da yer aldı. Atılan imzaların ardından protokolün hayırlı olması dileklerinde bulunuldu.

Protokol ile ilgili açıklamalarda bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise, "Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı'nın kullanımına tahsis edilen Beydere Müdürlüğü'ndeki 100 dönüme yakın alan ile ilgili protokolümüzü imzaladık. Beydere Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğü'ndeki binaların yıkımı, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlandı. Bununla birlikte protokolde yer alan 100 dönüm alan üzerinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı'nın kullanımına tahsis edildi. Tahsisi yapılan 100 dönümlük alanda Manisa'nın 17 ilçesinde peyzajında kullanılacak olan dut, çınar, akasya ve benzeri ağaçların yanında çalı bitkileri yetiştirilecek. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin seralarında yetiştirilen fidanların, tarlaya alınarak replikajı sağlanacak. İlerleyen dönemde ise ikinci etap çalışması olarak badem, ceviz ve zeytin fidanları yetiştirilerek bunların vatandaşlara ulaşmasını sağlayacağız" diye konuştu. - MANİSA

Büyükşehir fidanlarını 100 dönümlük alanda yetiştirecek
Büyükşehir fidanlarını 100 dönümlük alanda yetiştirecek
Büyükşehir fidanlarını 100 dönümlük alanda yetiştirecek

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Cengiz Ergün, Manisa, Tohum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehir fidanlarını 100 dönümlük alanda yetiştirecek - Son Dakika


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