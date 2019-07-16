Son Dakika Haberleri: Büyükşehir geleceğin tenis şampiyonlarını yetiştiriyor
Son Dakika Spor Haber

Büyükşehir geleceğin tenis şampiyonlarını yetiştiriyor

11 saat önce

Şanlıurfa'da gençlere yönelik her türlü eğitim, spor ve sanatsal projelerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Başkan Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatları ile Tenis Dünyası'nda geleceğin tenis şampiyonlarını yetiştirmeye devam ediyor.

Büyükşehir geleceğin tenis şampiyonlarını yetiştiriyor, System.String[]
Şanlıurfa'da gençlere yönelik her türlü eğitim, spor ve sanatsal projelerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Başkan Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatları ile Tenis Dünyası'nda geleceğin tenis şampiyonlarını yetiştirmeye devam ediyor.

Gençlerin boş vakitlerini değerlendirebilmeleri için ücretsiz spor, sanat ve yaz kursları düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa'ya kazandırdığı Tenis Dünyası'nda geleceğin tenis şampiyonlarını yetiştiriyor. Tenis Dünyası'nda tenis eğitimlerine başlayan gençler, uzman eğitmenler eşliğinde bir taraftan spor yaparken bir taraftan da tenisi öğrenerek Büyükşehir Belediyespor takımına alınmak için çalışıyor. 5 uzman eğitmenin verdiği eğitimlere yaşları 7 ile 16 arasında değişen 200 genç katılırken, yetişkinler de yeni başlayan kurslara 50 kişi katılıyor. Açık ve kapalı kortları sayesinde Şanlıurfalılara yılın 12 ayı tenis yapmayı sunan tesiste çocuklar, gençler ve yetişkinlerin eğitimleri aralıksız devam ediyor.

Tenis Dünyası'na yoğun ilginin olduğunu belirten tenis antrenörleri, kurslardaki yetenekli çocukları Büyükşehir Belediyesi bünyesinde lisanslı sporcu olarak yetiştirdiklerini söyleyerek herkesi Tenis Dünyası'na beklediklerini söylediler.

Tenis Dünyası'nda kurs gören çocuklar da bu imkanı sağladığı için Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür ettiler. - ŞANLIURFA
Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa, Tenis, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 05:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Matthijs de Ligt, Juventus'a imza atmak için Torino'da Yeni Malatyaspor Gökhan Töre transferini açıkladı Fenerbahçe'den ayrılan 5 futbolcu için açıklama Napoli Başkanı Laurentiis, Eljif Elmas transferini açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.7.2019 04:22:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Büyükşehir geleceğin tenis şampiyonlarını yetiştiriyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]