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Büyükşehir Gençlik Hareketi'nden 'Yunus Emre ve Türkçe' konferansı - Son Dakika

Büyükşehir Gençlik Hareketi'nden 'Yunus Emre ve Türkçe' konferansı

24.12.2021 18:15
Büyükşehir Gençlik Hareketi'nden 'Yunus Emre ve Türkçe' konferansı

Halk şairi Yunus Emre'nin vefatının 700. yıl dönümünün "UNESCO Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri" arasına alınması ve Cumhurbaşkanlığı tarafından 2021 yılının "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" olarak ilan edilmesi sebebiyle Samsun Büyükşehir Belediyesi, 'Özümüz Yunus, Sözümüz Türkçe' şehir...

Halk şairi Yunus Emre'nin vefatının 700. yıl dönümünün "UNESCO Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri" arasına alınması ve Cumhurbaşkanlığı tarafından 2021 yılının "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" olarak ilan edilmesi sebebiyle Samsun Büyükşehir Belediyesi, 'Özümüz Yunus, Sözümüz Türkçe' şehir konuşmaları konferansı düzenledi.

Tasavvuf kültürünün öncülerinden ünlü halk şairinin öğretilerini gelecek nesillere aktarmak amacıyla Büyükşehir Gençlik Hareketi tarafından organize edilen konferans Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün katkılarıyla yapıldı.

Konferansa Atakum Kaymakamı Kemal Yıldız, Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İdris Akdin, İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal, Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet İrfan Yetik ile çok sayıda davetli katıldı.

Lise ve üniversite öğrencilerinin büyük ilgi gösterdiği Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi'ndeki etkinlikte Yunus Emre'yi anlatan konuşmacı şair Prof. Dr. Nurullah Genç, ünlü tasavvuf ve halk şairinin şiirlerindeki derin manalar ile toplumlara miras bıraktığı manevi değerleri öğrencilerle paylaştı. Yunus Emre'nin hayatının her anında var olduğunu ve onun şiirleriyle büyüdüğünü dile getiren Prof. Dr. Genç, şiirlerin her mısrasının ayrı bir anlam taşıdığını kaydetti. Şiirlerinde Allah aşkı, zikir, tefekkür, benlikten kurtulma ve aile önemi gibi çok önemli mesajlar bulunduğunun altını çizen şair, Türkçeyi yalın dille kullanması ve üslubuyla şiirlerinin çabuk ezberlenebildiğini vurguladı.

Konferans, Atakum Kaymakamı Kemal Yıldız'ın Prof. Dr. Nurullah Genç'e plaket takdim etmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. Konferansın ardından davetliler ve öğrenciler, açılan Yunus Emre Sergisi'ni gezdi.

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Samsun Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Yunus Emre, gençlik, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Büyükşehir Gençlik Hareketi'nden 'Yunus Emre ve Türkçe' konferansı - Son Dakika


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