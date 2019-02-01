Büyükşehir Gençlik Korosu Kuruldu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı Konservatuar Şube Müdürlüğü tarafından gençlik korosu kuruldu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı Konservatuar Şube Müdürlüğü tarafından gençlik korosu kuruldu.



Gençlere yönelik her türlü eğitim, spor ve sanatsal çalışmaları ile Şanlıurfa gençliğini aynı çatı altında buluşturan Büyükşehir Belediyesi, bu kez gençlik korosu kurarak müzik şehri Şanlıurfa'ya kazandırdı. Gençlik korosu İlk konserini 16 Şubat tarihinde Mehmet Akif İnan Konferans Salonunda sunacak. UNESCO Müzik Şehri olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Şanlıurfa'da 13 kişilik Gençlik Korosu kuran Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa'da müzik kültürünü gelişmek için çalışmalarını sürdürüyor.



Yetenekli gençleri keşfetmeye devam ettiklerini belirten, koronun çok güzel eserlerle sanatseverlerin karşısına çıkacağını dile getiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Konservatuar Şube Müdürü Ahmet Dağlar, "Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Konservatuar Şube Müdürlüğü gençlik korosu üç aydır kuruldu ve çalışmalarını sürdürüyor. Konservatuar Şube Müdürlüğümüzde çocuk korosu, gençlik korosu, çok sesli gençlik koromuz var. Bu anlamda Türkiye Belediye Konservatuarında bu iki koromuz bir ilk. Bir ilk olan Ruha Medeniyetler koromuz da var. Ayrıca da Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatıyla önümüzdeki günlerde Çocuk Konservatuarımızı kuruyoruz. Önümüzdeki günlerde 25 kişiden oluşacak 2. sınıf öğrencilerimizi yapacağımız sınavla konservatuara alıp eğitimlerine başlayacağız. Konservatuar Şube Müdürlüğümüzde enstrüman kurslarımız da var. Her yaştan ve Urfa'daki bütün vatandaşlarımıza açıktır. Kursun belirli bir süresi yok. Kursa alımda herhangi bir şart ve koşul da yok. Sadece buraya gelip kurslar hakkında bilgi alıp, kendisi öğrenmek istediği, seçtiği enstrümanın dersini hafta sonu alabilirler. Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği korolarımızda çalışmalarını aralıksız sürdürüyorlar" diye konuştu. - ŞANLIURFA

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