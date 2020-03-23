Büyükşehir, gönül seferberliğine hız kesmeden devam ediyor - Son Dakika
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Büyükşehir, gönül seferberliğine hız kesmeden devam ediyor

6 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İçişleri Bakanlığı'nın 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağı genelgesi sonrası harekete geçti.

Büyükşehir, gönül seferberliğine hız kesmeden devam ediyor, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İçişleri Bakanlığı'nın 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağı genelgesi sonrası harekete geçti. Gelen talep doğrultusunda, yasak yüzünden alışverişe çıkamayan yaşlılara büyükşehir, sıcak yemek ve ekmek dağıtım yapıyor.


Dünya'yı ve Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüsü (Covid-19) salgınını önlemek amacıyla verilen ulusal mücadelede "gönül seferberliği" başlatan ve bu anlayışla çalışmalarına hız veren Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgede sokağa çıkma yasağı koyduğu 65 yaş ve üstü vatandaşları unutmadı. Sokağa çıkma yasağıyla beraber alışverişe çıkamayan zengin fakir gözetmeksizin, şu ana kadar 250 yaşlı için yemek ve ekmek dağıtımı yapıldı. Ayrıca durumu olmayan yaşlılara da 1 ay yetecek kuru gıda yardımı dağıttı.


8 ekip, daha öncesinden tespit edilen veya 153 ile Gaziantep İletişim ve Koordinasyon Merkezi (GİKOM) tarafından toplanan talep doğrultusunda her yaşlıya sıcak yemek dağıtımına yasak boyunca devam edecek. - GAZİANTEP

İçişleri Bakanlığı, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 04:16 Kaynak: İHA

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