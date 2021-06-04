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Büyükşehir Gönüllere Dokunmaya Devam Ediyor - Son Dakika

Büyükşehir Gönüllere Dokunmaya Devam Ediyor

04.06.2021 16:22
Büyükşehir Gönüllere Dokunmaya Devam Ediyor, System.String[]

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, hayata geçirdiği Engelsiz Yaşam Merkezi, Engelli Araç Atölyesi ve üst geçitlere asansör uygulaması başta olmak üzere özel gereksinimli bireylere yönelik yaptığı çalışmalarla örnek olmaya devam ediyor.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, hayata geçirdiği Engelsiz Yaşam Merkezi, Engelli Araç Atölyesi ve üst geçitlere asansör uygulaması başta olmak üzere özel gereksinimli bireylere yönelik yaptığı çalışmalarla örnek olmaya devam ediyor. Tüm projelerde engelli bireylerin rahatlığını ilk sıraya koyan Başkan Zorluoğlu, Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen törenle hayırseverler tarafından alınan 106 adet engelli aracının 15 adedini sahiplerine teslim etti. Engelli araç dağıtım törenine AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, ilgili daire başkanları, engelli derneklerinin başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Özel gereksinimli bireyler adına konuşma yapan Erkan Çalış, kendilerine verdiği destek nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu başta olmak üzere Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Muharrem Çimşit'e ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

ÇOK HASSAS DAVRANIYORUZ

Törene katılan vatandaşlardan büyük ilgi gören Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu yaptığı açıklamada; "Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği çerçeve içinde özellikle gönül belediyeciliği alanında çok hassas davranıyoruz. Bir taraftan yollar, otogar, yeni sahil düzenlemeleri gibi büyük yatırımlar ortaya koyarken bir taraftan da insanların gönlüne ve kalbine dokunacak küçük dokunuşları ihmal etmiyoruz" şeklinde konuştu.

KONFORLU HALE GETİRECEĞİZ

Engelli bireylerin hayatını daha kolay hale getirmek için epey mesafe katettiklerini de dile getiren Başkan Zorluoğlu, "Bu noktada Engelsiz Yaşam Akademisi'ni Konaklar Mahallesi'nde hizmete açtık. Orada 50'ye yakın engelli çocuğumuz, gencimiz Büyükşehir Belediyesinin binasında birtakım etkinlik ve aktivitelerle eğitime tabi tutuluyor. Yine hayata geçirdiğimiz Engelli Araç Atölyesi'nde şu ana kadar 250'ye yakın aracı tamir ettik. Bu arada bu tamir sürecinde, ihtiyaç duyarsa geçici araç tahsis ediyoruz. Bunlar için de herhangi bir ücret elbette talep etmiyoruz. Trabzon Büyükşehir Belediyesi yaptığı bütün çalışmalarda, bu şehrin engelli dostu olması için her türlü özeni gösteriyor. Çalışmaları bizzat ben kontrol ediyorum. İnşallah bu şehri önümüzdeki yıllarda engelli kardeşlerimiz ve aileleri için çok daha konforlu hale getireceğiz" dedi.

ENGELLİ KARDEŞLERİMİZLE BULUŞTURUYORUZ

Başkan Zorluoğlu ayrıca, "Engelli araçlarının 86 tanesi akülü, 20 tanesi de aküsüz olmak üzere Almanya ve Hollanda'dan Trabzon'a getirttik. Araçlarımızı ihtiyaç sahibi engelli kardeşlerimizle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün 15 tanesini teslim edeceğiz, zaman içerisinde geri kalanı da peyderpey hediye edeceğiz" ifadelerini kullandı.

MUMCU: AK BELEDİYECİLİĞİN EN GÜZEL ÖRNEĞİ

Törende konuşan AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu da yaptığı açıklamada, "AK Parti'nin hizmet ve gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerinden bir tanesine şahit oluyoruz. 86 tane elektrikli aracımız, dezavantajlı bireylerimiz için çok önemli. Hepimiz birer engelli adayıyız. Dezavantajlı olmak, hepimizin hayatının bir noktasında olabilecek bir şey. Dezavantajlı bireylerimizin yanında olduğumuzu hissettirmek, yanında olduğumuzu göstermek her zaman şiarımızdır. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız başta olmak üzere bu güzel hizmetlerinden dolayı emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunmak istiyorum" diye konuştu.

DERNEKLERLE ÇALIŞMA YAPTIK

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Muharrem Çimşit ise, "Sayın Başkanımızın talimatları ile engelli araçları için tamir atölyesi açtık. 250'ye yakın vatandaşımızın aracını aldık, atölyemizde tamirini bakımını yaptık ve vatandaşımızın evine teslim ettik. Öte yandan bize ciddi şekilde engelli aracı talebi geldi. Avrupa'daki dernek başkanları ile görüştük. Özel gereksinimli vatandaşlarımızın bu ihtiyacını anlattık. Onlarla çalışma yaptık. Yaklaşık 40'tan fazla dernekle yaptığımız organizasyonlar sonucunda 106 engelli aracını Trabzon'a getirttik" dedi.

TARİH : 04. 06. 2021

Büyükşehir Gönüllere Dokunmaya Devam Ediyor

Murat Zorluoğlu, AK Parti, Trabzon, Engelli, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Büyükşehir Gönüllere Dokunmaya Devam Ediyor - Son Dakika


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