Büyükşehir, Grileşen Gazi Şehri Millet Bahçeleriyle Buluşturdu

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, göreve geldiği günden bu yana yeşile verdiği önemi her fırsatta dile getirerek, kentin grileşen yüzünü yeşille buluşturdu.

Hazırlanan yeşil projelerle gri alanlara el atan Büyükşehir, 4 yılda, 202 futbol sahası büyüklüğünde park yaptı. 25 bölgede yürütülen park çalışmaları kapsamında kent yeşile bezendi. Yeni parkların içerisine gençler, "kitaplara rahatça ulaşsın" diye kitap kafeler kuruldu. Çınarlı Meydanı, Kavaklık Parkı ve Düztepe Çamlık Parkı içerisine yapılan kitap kafeler, eğitim camiasına kazandırıldı.



İlk kez AVM yıkılarak yerine kitap kafe ve meydan yapıldı



Gençlere yönelik koruyucu, önleyici, kültürel ve sosyal projelerle herkesin dikkatini çeken Başkan Şahin, ilk kez alışveriş merkezi yıkıp onun yerine 160 kapasiteli çift katlı otopark üzerine sosyal donatılarla süslenen Milli İrade Meydanı yaptı, meydanın tam ortasına Çınarlı Kitap Kafe'yi açtı.



İlk uygulamalı çocuk kütüphanesi



Türkiye'nin ilk uygulamalı Çocuk Kütüphanesi olma özelliğini taşıyan 100'üncü Yıl Kültür Parkı içerisine kurulan "Gaziantep Çocuk Kütüphanesi"yle farkındalık oluşturuldu. 2018 yılı içerisinde kütüphaneye gelen 34 bin 208 çocuk, 27 bin 429 yetişkin, 40 bin kitaptan faydalandı. Kütüphanede, hikaye zamanı uygulamaları, masal çalışmaları ve yazarlık atölyeleri gibi çocukların zihinsel olarak gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla birçok etkinlik gerçekleştirildi. Kütüphanede, çocuk kitapları yazarları ve uzmanlarla çocuklara yönelik söyleşiler yapıldı. Çocukların kültürel ve sanatsal becerilerini geliştirmek için mozaik, müzik, resim, drama gibi çeşitli atölyeler açılan kütüphaneyle, yeni yolculuklara çıkıldı. Çocukların yaptıkları çalışmaları sergileyecekleri sergi alanları, uygulama bölümleri, atölyeler, dinlenme ve okuma alanlarının yer aldığı kütüphane, "Çocuk dostu ve engelsiz kütüphane" olma özelliğiyle tüm çocukların dikkatini çekmeyi başardı. Dezavantajlı grupların kütüphaneden faydalanmalarını engelleyecek engel bırakılmadı.



İki çocuk kütüphanesi daha yapıldı



Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin en prestijli Çocuk Kütüphanesine yenilerini ekledi. 2019 yılı içerisinde Nurgana'da ve Güvenevler'de Çocuk Kütüphanesi hizmete alındı. Kütüphaneler, 112 bin adet kitap kapasiteleri ve uygulamalı atölyelerinden faydalanılması için haftanın her günü 08.30-17.30 saatleri arasında hizmet verdi.



3 milyon metrekarelik alan ormanlaştırıldı



Yürütülen ağaçlandırma çalışmaları çerçevesinde 3 milyon metrekarelik alan ormanlaştırıldı. Fatma Avlar ve Aylan Bebek Barış Ormanı kuruldu, Rumkale Kale Meydanı ağaçlandırma alanının 1 milyon 524 bin metrekaresine yönelik ağaçlandırma çalışmaları başlatılacak.



Karkamış-Nizip taşkın ovası sulak alanı



Karkamış-Nizip Taşkın Ovası, Büyükşehir Belediyesi'yle kendini buldu. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile yapılan Karkamış-Nizip Taşkın Ovası Sulak Alanı Yönetim Planı işbirliği protokolü çerçevesinde Karkamış-Nizip Taşkın Ovası Sulak Alan Yönetim Planı tamamlandı. Gaziantep kent merkezine 75 kilometre uzaklıkta, Nizip ve Karkamış ilçeleri sınırları içinde bulunan 9 köyü kapsayan alan turizme kazandırılacak. Alanda; 35 adet endemik bitki olmak üzere 810 bitki türü, Dicle Çöpçü Balığı, Şabut ve Aynalı Sazan gibi 16 balık türü, Fırat Kaplumbağasının da bulunduğu 38 farklı iki yaşamlı ve sürüngen türü, 199 kuş türü ve 14 farklı memeli türü yaşayacak. Türkiye'deki ulusal öneme sahip 45 sulak alandan biri olan Karkamış-Nizip Taşkın Ovası Sulak Alanı için kapsamlı bir çalışma sonucunda Ekopark Projesi tamamlandı. Projeyle, Teras Alanı, Plaj, Su Altı Araştırma Merkezi, Rehabilitasyon Alanları ve Ekopark'ın yer alacağı 5 bin 500 dönüme doğa harikası bir mekan kurulacak. Fırat'ın etrafında kurulan Geç Hitit ve Asur gibi çok önemli medeniyetlerin izleri, bitkileri ve kuş türleri korunacak, bölgenin zenginlikleri gözler önüne serilecek. Özellikle Fırat Kaplumbağasının dünyada sadece Karkamış'ta bulunması bölgeye olan ilgiyi arttıracak.



Nurgana Hasan Celal Güzel Kültür ve Spor Vadisi



Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Hasan Celal Güzel Kültür ve Spor Vadisi, Nurgana'ya adeta hayat verdi. 250 dönüme kurulan kültür ve spor vadisi, sosyal imkanları, tarzı ve bölge dokusuna kazandırdığı güvenli yaşam alanıyla model oldu.



Kentte yeşil alanların artmasına ilişkin çalışmalarla göze çarpan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Nurgana'da, çocuklarımız için park içerisine açık ve kapalı spor alanları yaptık. Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur. Bölgenin kıpkırmızı toprağını, yeşilini, suyunu halkımızla buluşturduk. Spor tesisleri, yüzme havuzu ve çok sayıda spor alanını gençlerimize kazandırdık" dedi.



Boş alanı kamulaştıran Büyükşehir, Nurgana'nın vizyonunu değiştirdi, bölge halkının nefesini açtı. Büyükşehir Belediyesi'nin fidanlığından başlayarak, Hobi Bahçesi'ne kadar uzanan alanda, başta çocuklar ve gençler olmak üzere herkes kendini bulacak.



Nurgana Hasan Celal Güzel Kültür ve Spor Vadisi içerisinde, çocuk kütüphanesi, yarı olimpik yüzme havuzu, paten ve kaykay kullanan gençler için skate park, kafeteryalar, mescit, tuvaletler, soyunma ve hakem odası bulundu. Profesyonel futbol sahası, basketbol sahası, voleybol sahası ve tenis kordu yapılan alan, koşu ve bisiklet parkuruyla sınırlandırıldı. Alanda, çeşitli oyun grupları konuşlandırıldı. Farklı yaş gruplarına hitap eden geleneksel sokak oyunlarına yönelik alanlar, Hasan Celal Güzel Kültür ve Spor Vadisi'ni zenginleştirdi.



Fıstık parkı şehrin gözdesi oldu



Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü parka dönüştürüldü, "Fıstık Parkı" adıyla yeni bir park vatandaşların hizmetine sunuldu. Gaziantep'in simgesi olan fıstık ağaçlarının içerisinde olduğu "Fıstık Park"ı hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, önemli bir çalışmanın altına imza attı.



Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında, Fidanlık Mahallesinde yer alan 146 bin 865 metrekare alandaki Fıstık Araştırma arazisinin 1'inci etap olarak planlanan yaklaşık 55 bin metrekarelik kısmında "Fıstık Park" yapıldı alanda, meydan ve sosyal donatı alanları bulundu. 17 metre yüksekliğinde fıstık tanesi formunda sergi salonu, doğal çim çatılı kafe binası, ofis binası, kır kafesi, ıslak hacim ve güvenlik binası, su deposu, fidan aşı depoları, giriş tagı, su kuyusu sundurması, Fıstık Araştırma Enstitüsü kullanımına bırakılacak 2 adet depo binaları bulundu.



Bu müzede antep fıstığı anlatılacak



Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, fıstığın nasıl yetiştiğini aşama aşama gösteren Dünya'nın ilk ve tek Fıstık Müzesi'ni açtı. Fıstığın anavatanı Gaziantep, önemli bir çalışmayı daha hayata geçirdi. Dış tasarımı fıstığa benzeyen müze, insanlık tarihi kadar eski olan fıstığın üretimden tüketime kadar geçen süreci anlatacak.



Bünyesinde kurduğu müzelere bir yenisini ekleyen Büyükşehir, Gazi şehrin müzeler kenti olma yolunda emin adımlarla ilerlemesine öncü oluyor. Bu kapsamda, Gastronomi dalında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) "Şehirler Ağına" katılarak mutfağıyla markalaşan Gaziantep'in eşsiz sofrasına zenginlik katan fıstığın hikayesi, Fıstık Müzesi'nde canlanacak.



"Fıstığın büyük bir hikayesi var"



Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, lezzetin başkenti Gaziantep'i Gaziantep yapan ana damarın fıstık olduğunu bildirdi.



Şahin, "Fıstığın insanlık tarihi kadar bir geçmişi var, bu işin sırrı toprak, güneş, toprağın kalitesi ve emektir. Büyük bir mücadeleyle ortaya çıkan fıstığın büyük bir hikayesi var. Bu coğrafyanın getirdiği nimetleri daha güçlü bir biçimde geleceğe taşımamız gerekiyor. Fıstık, bizim en önemli ürünümüz, lezzetimiz, ekonomimiz ve bölgenin parlayan yıldızıdır. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak, fıstığın aşılamasından gübrelenmesine fıstık ağacının zararlı hayvanlarla mücadelesine kadar her noktasında çalıştık. Hem üreticinin, hem tüketicinin, hem de fıstığa dayalı sanayinin yanında durduk" şeklinde konuştu.



İnsanlar, fıstığı hissedecek



2 milyon nüfuslu fıstık memleketinde 750 bin çocuğun fıstığı görmeden büyüdüğünü dile getiren Fatma Şahin, "Çocuklarımızı fıstık ağacıyla tanıştırmamız, onlara fıstığın tarihini anlatmamız gerekiyor. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokolle 146 bin 865 metrekarelik Fıstık Araştırma arazisinin 50 dönümüne Fıstık Park'ı kurduk. Artık çocuklarımız, burada fıstık ağacını görebiliyor, fıstıkla alakalı bilgilere ulaşabiliyor. Dışı fıstık kabuğuna benzeyen dış tasarımı ve içerisinde fıstığın hikayesi görülecek Fıstık Müzesi'nde fıstığın her aşaması anlatılacak. Fıstık çeşidinden tutun da fıstık nasıl aşılanır, nasıl dikilir, hanımlar nasıl fıstık kırar, fıstık ağacından nasıl menengiç kahvesi yapılır, bunları gösteren güzel bir müze oldu" diye konuştu. - GAZİANTEP

