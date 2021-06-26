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SPOR Büyükşehir güreşçileri Kırkpınar'a Elmalı'da hazırlanıyor - Son Dakika

SPOR Büyükşehir güreşçileri Kırkpınar'a Elmalı'da hazırlanıyor

26.06.2021 12:17

Büyükşehir güreşçileri Kırkpınar'a Elmalı'da hazırlanıyorVIDEO YOKANTALYA,(DHA) - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü Yağlı Güreş Takımı, Edirne'de düzenlenecek 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne Türk'ün ilk er meydanı Elmalı'da hazırlanıyor.

Büyükşehir güreşçileri Kırkpınar'a Elmalı'da hazırlanıyor

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ANTALYA,(DHA) - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü Yağlı Güreş Takımı, Edirne'de düzenlenecek 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne Türk'ün ilk er meydanı Elmalı'da hazırlanıyor.

9-10-11 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için Elmalı'da kamp yapan Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü Yağlı Güreş Takımı, çalışmalarını antrenör Ufuk Atalan eşliğinde sürdürüyor. Yuva Mahallesi çayır alanı ve Avlan Gölü Tabiat Parkı dağ tırmanış parkurlarında yoğunlaşan çalışmalarda güreşçiler zorlu doğa koşullarında tırmanış, tepe koşusu depar ve kondisyon çalışmaları yapıyor.

30 GÜREŞÇİ KAMPA GİRDİ

Kırkpınar güreşlerine en iyi şekilde hazırlandıklarını ve Antalya'yı en iyi sonuçları alarak temsil edeceklerini dile getiren Antrenör Ufuk Atalan, Kırkpınar Güreşleri yağlı güreş camiası için en önemli organizasyonlardan bir tanesi. Tüm güreş severlerin yakından takip ettiği bu organizasyonda Antalyamızı en iyi şekilde temsil etmek, iyi dereceler almak için var gücümüzle çalışıyoruz. Elmalı'da 30 güreşçimizle yoğun bir antrenman programı uyguluyoruz. Bir ay sürecek kampımızın ilk iki haftalık kısmını tamamladık. Elmalı, kamp için son derece uygun hava koşullarına ve doğal antrenman sahalarına sahip. En iyi şekilde hazırlanarak güreşçilerimizi Kırkpınar'a hazır hale getireceğiz. Altın Kemer'i ve madalyaları alarak Antalya'ya dönmek en büyük arzumuz diye konuştu.

BAŞKAN BÖCEK'E TEŞEKKÜR

ASAT güreşçisi Kırkpınar Başpehlivanı Osman Aynur, Kırkpınar'a çok iyi hazırlandıklarını ifade ederek, Tarihi Kırkpınar Güreşleri için Elmalı'nın güzel havası ve doğasında güzel ve zorlu bir kamp geçiriyoruz. İnşallah Kırkpınar'dan madalyaları toplayarak dönmek istiyoruz. Bize bu süreçte desteğini esirgemeyen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ederim. Pandemi döneminde bizlere sahip çıktı. Bizlere Antalya'nın güreş antrenmanı yapılabilecek en güzel ve en büyük spor salonunu tahsis etti. Bizler de Başkanımızı mahcup etmemek, ona güzel bir hediye sunmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız dedi.

HEDEF KÜRSÜ

ASAT güreşçisi başpehlivan Turan Balaban, çok güzel bir kamp dönemi geçirmekte olduklarını ifade ederek, tepe koşuları, kondisyon, tırmanış ve yağlı güreşler yaparak, yoğun bir antrenman programı ile Kırkpınar'a hazırlandıklarını belirtti. Başpehlivan Mustafa Batu da hedefinin Edirne'de kürsüye çıkmak olduğunu kaydetti.

SPOR Büyükşehir güreşçileri Kırkpınar'a Elmalı'da hazırlanıyor
SPOR Büyükşehir güreşçileri Kırkpınar'a Elmalı'da hazırlanıyor
SPOR Büyükşehir güreşçileri Kırkpınar'a Elmalı'da hazırlanıyor
SPOR Büyükşehir güreşçileri Kırkpınar'a Elmalı'da hazırlanıyor
SPOR Büyükşehir güreşçileri Kırkpınar'a Elmalı'da hazırlanıyor
SPOR Büyükşehir güreşçileri Kırkpınar'a Elmalı'da hazırlanıyor
SPOR Büyükşehir güreşçileri Kırkpınar'a Elmalı'da hazırlanıyor

Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Edirne, Güreş, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR Büyükşehir güreşçileri Kırkpınar'a Elmalı'da hazırlanıyor - Son Dakika Spor


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