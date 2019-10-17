Büyükşehir Güz Konserinde İlmiye Valsi

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ilk kez düzenlenen Klasik Batı Müziği konserinde, Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ'a ithafen İbrahim Can Otkum tarafından bestelenen İlmiye Valsi ilk kez seslendirildi. Konseri, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer de izledi.



Mersin Büyükşehir Belediyesi Klasik Batı Müziği Topluluğu tarafından Kongre ve Sergi Sarayında Güz Konseri düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Klasik Batı Müziği ses ve saz sanatçıları ile Mersin Devlet Opera ve Balesi ses ve saz sanatçılarından oluşan topluluğun verdiği, Başkan Seçer'in eşi ile birlikte katıldığı konserde 16 eser seslendirildi. Soprano Gülin Dönmez, mezo soprano Pınar Duygu Çınar, mezo Betül Yıldırım ve tenör Baran Dönmez'in solistliğini yaptığı konserde, "Türk Marşı", "Spente Le Stelle", "Güller ve Dudaklar", "Allı Turnam" gibi eserlere yer verilirken, bir ilke de imza atıldı. Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ'a ithafen İbrahim Can Otkum tarafından bestelenen İlmiye Valsi de ilk kez Şef Anıl Aydın yönetiminde seslendirildi.



Konserin sonunda Başkan Seçer, sanatçılara çiçek takdim ederek bir konuşma yaptı. Mersin'i kültür ve sanat kenti yapacaklarını, müziğin evrensel olduğunu vurgulayan Seçer, "Kültür, sanat, müzik, bunlar evrensel kavramlar. Herhangi bir renk ayrımı olmaksızın bizleri bir araya getiriyor. Şahsen beni iyi hissettiriyor. Bütün insanları iyi hissettiriyor. Bu muazzam, müstesna, kadim topraklarda bizlere yaraşan Mersin'i kültür ve sanat şehri yapmak. Bunu da başaracağız, hiçbir endişeniz olmasın" dedi.



Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fatma Yanık ise "Mersin'i kültür ve sanat kenti yapmak için var gücümüzle hep beraber çalışacağız" diye konuştu. - MERSİN