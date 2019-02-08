Büyükşehir Hafriyat Temizliğine Devam Ediyor

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Şehzadeler ilçesine bağlı Ahmet Bedevi Mahallesi'nde bulunan hafriyat atıklarının da temizliğine başlanıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Şehzadeler ilçesine bağlı Ahmet Bedevi Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından bilinçsizce çevreye dökülen ve çevre kirliliği oluşturan hafriyat atıklarının temizlik çalışmasına başladı. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ertuğrul Yıldırım'ın da yakından takip ettiği çalışmalarla hafriyatlar bölgeden kaldırılarak oluşan çevre kirliliğinin önüne geçilecek. Çalışmalar hakkında bilgi veren Daire Başkanı Ertuğrul Yıldırım, "Büyükşehir Belediyesi olmamızın ardından hafriyat ile ilgili çalışmalarımızı aralıksız gerçekleştiriyor ve kamuoyu ile paylaşıyoruz. Gördüğünüz gibi hafriyat dökmek yasaktır dediğimiz ve denetim yaptığımız alanlarda gece dökümlerle ya da kontrolün olmadığı anlardaki dökümler nedeniyle çevre kirliliği ile karşı karşıyayız" dedi.

"Hafriyatları Temizlemeye Devam Ediyoruz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda başlatılan 'Temiz Çevre' projesi kapsamında çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini dile getiren Daire Başkanı Ertuğrul Yıldırım, "Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanlığımızın aracı ve personellerimizle Nurlupınar'da, Fevzi Çakmak'ta, Turgut Özal'da ve diğer kaçak döküm yapılan alanlarda hafriyat temizlemeye devam ediyoruz. Biz 2017 yılının sonuna doğru açtığımız Uzunburun Katı Atık Bertaraf tesisi ile birlikte merkez ve 5 ilçede daha sonra da diğer ilçelerde vahşi depolama alanlarını kapatma kararı aldık. Bu süreci de biz 2018 yılı süresince geçebildik. Çünkü tesisimizin yeni olması, deneme çalışmalarının yapılması, atıkla alakalı Manisa'nın atık eylem planına hazır olmaması, ilçelerdeki tehlikesiz endüstriyel kuruluşlar ve arıtma çamurları ile alakalı geçmişten gelen alışkanlıklar ve eski vahşi depolama alanlarına her şeyin dökülmesi gibi süreçleri önlemek amaçladık. Bu nedenle Manisa halkını çöp yangınlarından korumak için bu süreçle birlikte öncelikle hafriyatlarımızı çöplüklere göndererek yazın ve kışın iklimsel olaylardan kaynaklanan zemin kötülüğünü iyileştirmek hem de yangın, kötü koku gibi durumların önüne geçmek için çalışmalar yürüttük. Eski vahşi depolama alanlarının son halini herkes biliyor. 2018 yılında Manisa tarihi boyunca çöp yangınlarını ulusal basına düşürmeden geçirdik" diye konuştu.

"Kaçak Dökümü Bize Bildirin"

Nurlupınar, Fevzi Çakmak, Turgut Özal ve Ahmet Bedevi mahallelerindeki hafriyat atıklarının temizlenmesiyle birlikte yaklaşık 4 milyon 500 bin metreküplük hafriyatın ortadan kaldırılacağını belirten Daire Başkanı Ertuğrul Yıldırım, "Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak hafriyat mücadelemizi sürdüreceğiz. Bizim vatandaşlarımızdan istediğimiz, herhangi bir kaçak döküme rastladıkları zaman araçların plakalarının görülür şekilde fotoğraf çekmelerini ve biz bildirmeleri. Biz de sonrasında gereken yasal mücadelemizi sonuna kadar yürüteceğiz