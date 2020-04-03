Büyükşehir halk sağlığı için çalışıyor - Son Dakika

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Büyükşehir halk sağlığı için çalışıyor

6 saat önce

Samsun Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları korona virüs tehdidinden korumak için 7/24 yoğun bir şekilde çalışıyor.

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Samsun Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları korona virüs tehdidinden korumak için 7/24 yoğun bir şekilde çalışıyor. Başkan Mustafa Demir, sebze, meyve ve balık hallerinde de tedbirler aldıklarını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, korona virüs ile mücadele kapsamında, Samsun halkının sağlığını korumak amacıyla sebze ve meyve halleri ile balık halinde de önemli tedbirler aldıklarını belirtti. Büyükşehir Belediyesi olarak yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını ve özellikle halkın yoğun bir şekilde kullandığı hastane, eczane, bankalar, otobüs durakları, tramvay ve otobüsler başta olmak üzere tüm kritik alanlarda dezenfeksiyon çalışmalarına devam edildiğini belirten Demir "Ülkemizde de etkisini gösteren bu salgınla il düzeyinde mücadele etmek için ilk günden itibaren tüm ekiplerimizle birlikte 7/24 çalışma yürütüyoruz" dedi.

Hijyen şartları artırıldı

Önceliklerinin kritik alanlardaki dezenfeksiyon çalışmalarını eksiksiz bir şekilde yapmak olduğunu ifade eden Demir, "Ayrıca şehir içi toplu taşıma sistemimizde de yoğunluk oluşturmadan taşıma işlemleri yapabilmek için gerekli tedbirleri aldık. Bu süreçte önemli tedbirleri aldığımız bir başka alan ise sebze ve meyve halleri ile balık halimiz olmuştur. Yaş sebze ve meyve ile balığın ticaretinin kaliteli, standartlara ve gıda güvenliğine uygun olarak serbest rekabet şartları içinde yapılmasını, malların etkin şekilde tedarikini, dağıtımını ve satışını, üretici, tüketici ve tüccarlarımızın hak ve menfaatlerinin korunmasını sağlamak amacıyla hallerimizin açık kalması ve hijyen şartlarının artırılmasını sağladık" diye konuştu.

Kitapçık dağıtıldı

Cumhurbaşkanlığı ve diğer ilgili kurumlar tarafından yayımlanan tüm tedbirler ve genelgeler kapsamında hallerde gerekli çalışmaları yaptıklarını belirten Demir, "Tüm hallerimizde koruyucu tedbirler artırıldı. Tüm hal esnafına Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan 'Yeni Koronavirüs Riskine Karşı 14 Kural', 'Ellerimizi ne zaman ve nasıl yıkmalıyız' ve 'Yeni Koronavirüsü Bilgilendirme Kitapçığı' dağıtılırken dikkat edilecek hususlar konusunda bilgilendirmeler yapıldı. Tüm hallerimizde el temizliğini sağlamak adına gerekli dezenfektanlar ve cihazlar temin edilmiş olup tesislerimizde insanların kolay ulaşabileceği alanlara yerleştirilerek kullanımı teşvik edildi. Tüm ilimizde yürüttüğümüz dezenfeksiyon çalışmalarına hallerde de devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Dezenfekte ediliyor

Ekiplerin merkez ve ilçe hallerinde düzenli olarak dezenfeksiyon çalışmaları yaptığına ve bu sayede olası hastalık riskinin minimum düzeye indirildiğine de işaret eden Başkan Demir, "Önümüzdeki süreçte bir sorunla karşılaşmamak ve hallerimizin çalışmalarına sorunsuz bir şekilde devam edebilmesi için aldığımız tedbirlere yenilerini ekliyoruz ve çalışma saatlerinde yeni düzenlemeler yaparak hallerin dezenfeksiyon çalışmalarının etkinliğini artırıyoruz. Ayrıca tüm hallerimizde giriş kontrol noktalarında hale gelen tüm vatandaş ve esnafımızın ateşleri ölçülerek kontrol edilmeye ve bu şekilde içeriye almaya başlıyoruz. İlimizde ve ülkemizde alınan diğer tüm tedbirlerle birlikte hallerimiz özelinde yaptığımız uygulamalar sayesinde bu salgın hastalıkla mücadele sürecini sorunsuz bir şekilde atlatacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Evde kal Samsun

Başkan Demir, şunları söyledi: "Geçen haftalarda hallerimizde bir yoğunluk yaşanmıştı. Özellikle mal tedarikinde sorun yaşanabileceği kaygısı ile oluşan bu hareketlilik ülkemizdeki alınan mevcut tedbirler sayesinde mal tedarikinde bir sorunla karşılaşılmayacağının anlaşılması ile normal seyrine döndü. Benzer şekilde fiyatlarda ortaya çıkan artış da geçici olmuş ve normal seviyelere inmiştir. Büyükşehir Belediyesi olarak Samsun halkımızın sağlıklı ve uygun fiyata balık, sebze ve meyve tüketebilmesi için tüm hallerimizdeki tedbirlerimizi almış bulunuyoruz. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak ülkemizin ve halkımızın bu süreci en az hasarla atlatabilmesi için tüm imkanlarımızı seferber ettik ve çalışıyoruz. Samsun halkımızdan tek isteğimiz ise zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları, kişisel tedbirlerini almaları ve korona virüs ile mücadelede dikkate edilecek 14 kurala titizlikle uymalarıdır. Evde Kal. Hayat Eve Sığar Samsun." - SAMSUN

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 02:58 Kaynak: İHA

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