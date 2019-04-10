Son Dakika Haberleri: Büyükşehir, Hanlar Bölgesi’ne odaklandı

Büyükşehir, Hanlar Bölgesi’ne odaklandı

2 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak Hanlar Bölgesi'nin çevresinin açılması, otoparklar, ulaşılabilirliğin sağlanması gibi projelerle tarihi çarşı yeniden eski ihtişamlı günlerine dönecek.

Büyükşehir, Hanlar Bölgesi’ne odaklandı, System.String[]
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak Hanlar Bölgesi'nin çevresinin açılması, otoparklar, ulaşılabilirliğin sağlanması gibi projelerle tarihi çarşı yeniden eski ihtişamlı günlerine dönecek.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:24 
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ekonomi
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