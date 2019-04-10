Büyükşehir, Hanlar Bölgesi’ne odaklandı
2 saat önce
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak Hanlar Bölgesi'nin çevresinin açılması, otoparklar, ulaşılabilirliğin sağlanması gibi projelerle tarihi çarşı yeniden eski ihtişamlı günlerine dönecek.
Bursa Büyükşehir Belediyesi
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:24
tarafından yapılacak Hanlar Bölgesi'nin çevresinin açılması, otoparklar, ulaşılabilirliğin sağlanması gibi projelerle tarihi çarşı yeniden eski ihtişamlı günlerine dönecek.
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