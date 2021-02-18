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Büyükşehir hayatından sıkılıp memleketine yerleşen emekli çift çevre illere 'bazlama' satıyor

Kurdukları işletmede günlük 4 bin adet bazlama üreten emekli çift herkese örnek oluyor

KIRIKKALE - Büyükşehir hayatından sıkılarak memleketleri Kırıkkale'ye yerleşen emekli çift, kurdukları işletmede günlük 4 bin adet bazlama üretip, çevre illerdeki bayilere satışını yapıyor.

32 yıldır Ankara'da yaşayan Seyhan ve Orhan Ceylan çifti, emekli olduktan sonra Kırıkkale'ye yerleşti. 1.5 ay önce iş yeri açmaya karar veren çift, imalathanede üretilen günlük 4 bin bazlama, yufka, erişte gibi diğer unlu mamulleri çevre illere ve kentteki bayilerine satıyor.

Büyükşehir hayatının zorluklarından kurtulmak için emekli olduktan sonra eşiyle birlikte Kırıkkale'ye geldiğini ifade eden 55 yaşındaki Orhan Ceylan, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, 1.5 ay önce zorlu pandemi sürecinde bazlama imalathanesini açtığını söyledi.

"Çevre illere dağıtım yapıyoruz"

Çevre illere de bazlama satışlarının olduğunu anlatan Ceylan, "Emekli oldum, 1.5 ay önce eşime bazlama imalathanesini açtım. Pandemi sürecinde işletmeler kapanırken biz böyle bir yatırım kararı aldık. Çok memnunuz, üretimimiz çok yoğun. Üretim maliyetlerimizi daha minimize ederek üretimi artırmayı düşünüyoruz. Emekli olma kararı aldıktan sonra büyükşehirde yaşamanın zorluklarını bildiğim için taşraya dönerek böyle bir yatırım kararı alarak, eşime de bu imalathaneyi açarak o anlamda ülke ekonomisine de bir katkıda bulunmayı düşündük. Faaliyete geçirdik. Çok da memnunuz. Kırıkkale şehir merkezinde çeşitli bayilerimiz, marketlerimiz var. Plasiyerler aracılığıyla il dışına Kırşehir, Yozgat'a dağıtım yapıyoruz. Ben 32 yıldır Ankara'da yaşıyordum, bu ürün yoktu. Önümüzdeki dönemde bu ürünü Ankara'da da tanıtmayı ve pazarlamayı düşünüyoruz" dedi.

"Büyükşehir hayatından kurtulmuş olduk"

32 yıldır Ankara'da yaşadıklarını belirten 52 yaşındaki Seyhan Ceylan ise, "Çocukları büyüttükten sonra eşim emeklilik kararı aldı. Birlikte 'ne iş yapabiliriz?' diye düşünürken bir haftada burayı açmayı kararlaştırdık. Bir hafta içerisinde evimizi taşıdık. Çokta güzel olduğunu düşünüyorum. Böylelikle hem büyükşehirden kurtulmuş olduk. Büyükşehrin kalabalığı olsun, kendi şehrimize gelelim istedik. Biz burada çok mutluyuz" ifadesini kullandı.