Büyükşehir, Hayırsever Yurttaşla, İhtiyaç Sahibi Vatandaşı Buluşturdu - Son Dakika

Büyükşehir, hayırsever yurttaşla, ihtiyaç sahibi vatandaşı buluşturdu

Derman ekipleri patates ve limon dağıttı…

Hayırsever bir yurttaşın ihtiyacı olan vatandaşlara ulaştırılması için bağışladığı patates ve limon, Büyükşehir Derman ekipleri tarafından dağıtıldı.

DESTEK VERMEK İSTEYENLE, DESTEĞE İHTİYACI OLAN ARASINDA KÖPRÜ OLUŞTURULDU

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın büyük önem verdiği Derman ekipleri, hem halkın ihtiyaçlarının tespitinde, hem de sosyal belediyecilik başta olmak üzere, çeşitli hizmetlerin halka ulaşımında köprü görevi görmeye devam ediyor.

Son olarak Adana'da hayırsever bir yurttaşın bağışladığı tonlarca patates ve limon, salgın sürecinde zor günler yaşayan dezavantajlı kesimlere dağıtıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Derman Ekipleri dayanışmaya aracılık yaparak, destek vermek isteyenle, desteğe ihtiyacı olanı buluşturdu ve köprü görevi gördü.

"HAYIRSEVER KARDEŞLERİME HEMŞEHRİLERİM ADINA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, hayırsever iki vatandaşın kendisine ulaştığını ve ihtiyaç sahiplerine yönelik patates, limon bağışlama isteklerini ilettiklerini söyledi. Başkan Zeydan Karalar, "Hayırsever kardeşlerime ihtiyaç sahibi hemşehrilerim adına çok teşekkür ediyorum" dedi.