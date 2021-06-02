Büyükşehir Hayvancılığa Desteğini Sürdürüyor - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "Başka Bir Tarım Mümkün" vizyonu doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi tarıma desteğini sürdürüyor. Bayındır'da ilk etapta küçükbaş hayvan yetiştiriciliği eğitimlerini tamamlayan 87 üreticiye 344 küçükbaş hayvan desteği yapan Büyükşehir, bu ay içinde ikinci etap dağıtımında da 30 üreticiye 120 adet küçükbaş hayvanı teslim edecek. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, "BAYSAN'ın 80 milyon liralık yatırımla yaptığı süt işleme fabrikasında 100 Bayındırlı gencimiz de çalışacak. Bayındırlıya yılda 150 milyon lira o süt alımından dolayı para ödeyeceğiz. Üret, al, sat, pazarla ve geliş. Müreffeh Türkiye'ye böyle ulaşılır" dedi. İzmir Köy-Koop Birlik Başkanı Neptün Soyer ise "Küçükbaş hayvancılık bu memleketin büyük meselesidir" ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "Başka Bir Tarım Mümkün" vizyonu doğrultusunda köylü ve üreticiye desteğini artırarak sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Bayındır ilçesinde hayvan desteğine devam etti. İlk etapta küçükbaş hayvan yetiştiriciliği eğitimlerini tamamlayan 87 üreticiye 344 küçükbaş hayvan dağıtan İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu ay içinde 30 üreticiye daha 120 küçükbaş hayvan desteğinde bulunacak. Toplamda 26'sı kadın toplam 117 üreticiye Sakız ve Kıvırcık cinsi 464 adet küçükbaş hayvan dağıtımının ilk etap törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Köy-Koop Birlik Başkanı Neptün Soyer, S. S. Bayındır Çiçek Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (BAYÇİKOOP) Yönetim Kurulu Başkanı Ersoy Sümerkan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Şevket Meriç, CHP Bayındır İlçe Başkanı Hüseyin Behzat Aydilek, İYİ Parti Bayındır İlçe Başkanı Necati Solmaz, köylüler ve üreticiler katıldı. Törende kuzu hediye edilen Başkan Vekili Özuslu ve Neptün Soyer, üreticilere verilecek hayvanların ilk kuralarını çekti.

Özuslu: Müreffeh Türkiye'ye böyle ulaşılır

Tarıma ve hayvancılığa verdikleri destekleri anlatan İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, "İlçemizde tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin teşvik edilmesine yönelik güçlü destekler sağlayan Büyükşehir Belediyesi, yerel istihdama katkı sağlarken kırsal nüfusun hem sosyal hem de ekonomik varlığını geliştiriyor. Kırsalda büyüme sağlanmadığı sürece, tarım girdileri yapmadığımız sürece, üreticiyi desteklemediğimiz sürece, hayvanları dağıtıp çoğalmasını sağlamadığımız sürece, yününü sütünü markalaştırıp ürün haline getirip sunmadığımız sürece bu istihdam dediğimiz beladan da kurtulamayız. BAYSAN'ın 80 milyon liralık yatırımla yaptığı süt işleme fabrikasında 100 Bayındırlı gencimiz de çalışacak. Bayındırlıya yılda 150 milyon lira o süt alımından dolayı para ödeyeceğiz. Üret, al, sat, pazarla ve geliş. Müreffeh Türkiye'ye böyle ulaşılır. 100 ton üretim kapasiteli modern bir tesis olacak. Koyun, keçi ve manda sütleri işlenerek markalaştıracak. Tunç Soyer'in dediği gibi İzmir Mozerellamızı Bayındır'da tüm dünyaya ihraç edeceğiz. Aynı zamanda İzmir'in süt üreticilerinin ürünlerinin değerlendirilmesini sağlayarak, küçük üreticinin rekabet gücünü artıracak, destekleyecek ve tarıma can suyu olacak" dedi. Özuslu, örgütlenmenin de önemine vurgu yaptı.

Neptün Soyer: Küçükbaş hayvancılık bu memleketin büyük meselesidir

Hayvancılığın desteklenmesinin önemine vurgu yapan İzmir Köy-Koop Birlik Başkanı Neptün Soyer, "Bu destekler için, İzmir tarımına verdiği önem için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e ve bürokratlarına çok teşekkür ederim. Küçükbaş hayvancılık bu memleketin büyük meselesidir. Sütünden, yoğurdundan, peynirinden, yağından, kaymağından, yününden faydalanıyoruz. En sağlıklı süt. Küçükbaş hayvan sürüleri dolaştıkları toprağı besler, havalandırır, gübreler, döngüsel tarımdır. Tarımda en çok emek veren kadınların emeğinin karşılığı da, örgütlenmede eşit temsiliyetle kooperatiflerde eşit ortaklar olmalarıdır. Tarımsal kalkınma kooperatiflerini el ele beraber yönetmeliyiz. Aynı ürettiğimiz gibi, yönetimde de omuz omuza el ele olmalıyız. Biz de İzmir Köy-Koop Birliği olarak her zaman yanınızdayız" dedi.