Büyükşehir her yeri dezenfekte ediyor - Son Dakika
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Büyükşehir her yeri dezenfekte ediyor

6 saat önce

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını korumak adına korona virüsüne yönelik aldığı tedbirleri harfiyen uyguluyor.

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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını korumak adına korona virüsüne yönelik aldığı tedbirleri harfiyen uyguluyor. Başkan Yücel Yılmaz'ın talimatıyla il merkezi ve tüm ilçelerde deterjanlı yıkama ve dezenfekte işlemleri düzenli olarak sürdürülüyor.


Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın ilan edilen korona virüsü salgını kapsamında ülke genelinde sıkı tedbirler alınıyor. Korona virüs salgınından vatandaşlarını korumak adına adete seferberlik ilan eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezi ve tüm ilçelerinde dezenfektasyon çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Yücel Yılmaz'ın talimatıyla gece gündüz mesai yapan belediye ekipleri; otobüs terminalleri, toplu taşıma merkezi, otobüsler, duraklar, parklar, çocuk oyun grupları, açık alan spor aletleri, banklar ve kamelyaları düzenli olarak dezenfekte ediyor.


Kurumlar dezenfekte ediliyor


Bunların yanı sıra; itfaiye binaları, kaymakamlıklar, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile ek hizmet binaları, camiler, Fridevs Saraçoğlu Yaşlı Bakımevi, Ece Amca Yaşlı Bakımevi, huzurevi, Bakım Okulu, hayvan pazarı, sevgi evleri, Kurtdereli Spor Salonu, AHP Spor Tesisleri, Kuvayı Milliye Müzesi, TUİK, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve daha birçok kurum da dezenfekte edildi.


Tüm okullar dezenfekte edilecek


Korona virüsü salgını sebebiyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ara tatil öne alınarak ardından da bir hafta uzaktan eğitim verilmesinin kararlaştırılmasıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından il genelindeki tüm okullar bu süreçte dezenfekte edilerek öğrencilere korunaklı bir ortam oluşturulacak.


Ayrıca il merkezi ve tüm ilçelerdeki; ana caddeler, bulvarlar ve meydanlarda deterjanlı yıkama işlemleri gerçekleştiriliyor. - BALIKESİR

Dünya Sağlık Örgütü, Yücel Yılmaz, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 03:20 Kaynak: İHA
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