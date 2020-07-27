Büyükşehir hijyen çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Büyükşehir hijyen çalışmalarını sürdürüyor
Kayseri Büyükşehir Belediyesi kent merkezinde ve ilçelerde vatandaşların kullanımına sunduğu yüzme havuzlarında İçişleri ve Sağlık Bakanlıkları'nın yayınladığı hijyen kurallarını uyguluyor.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi kent merkezinde ve ilçelerde vatandaşların kullanımına sunduğu yüzme havuzlarında İçişleri ve Sağlık Bakanlıkları'nın yayınladığı hijyen kurallarını uyguluyor. Bu kapsamda vatandaşların daha güvenli hizmet alabilmeleri adına Büyükşehir Belediyesi tesislerindeki yüzme havuzlarının bakımları eksiksiz yapılıyor.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehrin her alanında mücadele ettiği Covid-19 salgını için yaptığı çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Buna göre Büyükşehir Belediyesi tesislerindeki yüzme havuzlarında vatandaşların daha güvenli ve daha hijyenik hizmet alabilmeleri için birçok tedbir ve önlemler alınıyor. Büyükşehir Belediyesi teknik koordinatörlük ekibi kontrolleri kapsamında havuza gelen vatandaşlara düzenli olarak ateş ölçümü yapılıyor. Ayrıca kapalı havuzların havalandırma sistemi saatlik kontrol ediliyor ve kayıt altına alınması gereken havanın sağlanması otomasyon sistemiyle sürekli devam ediyor. Hijyen çalışmaları kapsamında klima sistemleri günlük olarak dezenfekte edilerek, filtreleri düzenli değişiyor. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi: 27.07.2020 11:41
Kaynak: İHA
Son Dakika Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Bayramda il bazlı kısıtlama olacak mı? Beşiktaş'ta Çarşı karıştı! Bir kafede kavga çıktı, sandalyeler havada uçuştu Kaybolan engellinin cansız bedeni kardeşi tarafından ayçiçeği tarlasında bulundu Elazığ'da termometreler yine 47 dereceyi gördü Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor, takımın başına Ömer Erdoğan'ı getirdi Mircea Lucescu, Dinamo Kiev'e imza attıktan 4 gün sonra istifa etti Müge Anlı'ya dişli rakip! Didem Arslan Yılmaz aynı formatta programla izleyici karşısına çıkacak Son Dakika: Binbaşı Arslan Kulaksız'ın kanı yerde kalmadı! Katillerinin 3'ü öldürüldü Teyzesinde içtiği çorbayla hayatı değişti, tarhana ticaretine başlayıp para kazanmaya başladı Oyun oynadığı araç hareket edince kendisini dışarı atan çocuk, otomobilin altında kalarak can verdi Son Dakika: İsrail, Lübnan'ın güneydoğusundaki Kafarşuba bölgesini havan saldırılarıyla hedef aldı Fenerbahçe'den olaylı ayrılan Max Kruse, poker oynarken fotoğraf paylaştı Önlemler bahçe kapısında başlıyor! Sıkı tedbir alan okullara "temiz" belgesi de verilecek Ivana Sert, kano yaparken denizlerin en hırçın balığıyla karşılaşınca büyük panik yaşadı Çin ve ABD arasındaki gerilim zirveye çıktı! ABD'nin başkonsolosluğu resmen kapandı