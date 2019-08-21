Son Dakika Haberleri: Büyükşehir hizmet binaları ihalesi
Son Dakika Güncel Haber

Büyükşehir hizmet binaları ihalesi

1 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 1 milyon 260 bin metrekaresi Millet Bahçesi'ne dönüşecek olan Hava İkmal arazisinde yapılan protokol gereği hizmet binaları inşa edecek.

Büyükşehir hizmet binaları ihalesi, System.String[]
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 1 milyon 260 bin metrekaresi Millet Bahçesi'ne dönüşecek olan Hava İkmal arazisinde yapılan protokol gereği hizmet binaları inşa edecek. Hizmet binalarının yapımı için yaklaşık maliyeti 12 milyon 919 bin TL'yi bulan ihale gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi'nin Hava İkmal arazisinde hizmet binaları yapılması işi için gerçekleştirdiği ihaleye sekiz firma katıldı. İhaleye katılan firmalar ve teklifleri şöyle oldu:

"Bozdağ İnşaat: 10 milyon 860 bin TL, Çağan İnşaat: 11 milyon 300 bin TL, Çakıroğlu İnşaat: 11 milyon 448 bin TL, Sungur İnşaat: 11 milyon 449 bin TL, Öner İnşaat: 11 milyon 880 bin TL, Tasarı ve Larende Elektrik İş Ortaklığı: 11 milyon 980 bin TL, Emitek İnşaat: 13 milyon 665 bin TL, Yapı Tesis İnşaat: 16 milyon 152 bin TL."

İhale, tekliflerin incelenmesinin ardından sonuçlanacak. - KAYSERİ
Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



6 bin lira maaşlı işinden istifa eden adam köye yerleşerek hayalini gerçekleştirdi
Polis servis aracı, yolcu otobüsüne çarptı: 3'ü polis, 8 yaralı Ev alacaklara müjde! Faiz indirimi sonrası bir indirim de firmalardan geldi Ölüdeniz'de soygun sürüyor! Bir waffle'ı 80 TL'ye satıyorlar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 12:47:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Büyükşehir hizmet binaları ihalesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]