Büyükşehir hizmetleri tam kapanmada aksamadan devam edecek - Son Dakika

Büyükşehir hizmetleri tam kapanmada aksamadan devam edecek

29.04.2021 14:41
Büyükşehir hizmetleri tam kapanmada aksamadan devam edecek, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı genelgesi kapsamında 17 günlük tam kapanma döneminde ASAT, itfaiye, ulaşım, sosyal hizmetler, sağlık, çevre başta olmak üzere tüm birimleriyle görev başında olacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı genelgesi kapsamında 17 günlük tam kapanma döneminde ASAT, itfaiye, ulaşım, sosyal hizmetler, sağlık, çevre başta olmak üzere tüm birimleriyle görev başında olacak. Altyapıdan asfalta, temizlikten peyzaja, ulaşımdan sosyal yardımlara tüm hizmetler aksamadan sürecek. Toplu ulaşımda Büyükşehir Belediyesi'ne ait siyah plakalı otobüsler 31 hatta zorunlu çalışanlar için hizmet verecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi salgınla mücadele ve etkilerinin en aza indirilmesine yönelik alınan karar doğrultusunda bugün saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'de sona erecek tam kapanma döneminde vatandaşın mağdur olmaması için gerekli önlem ve tedbirler alındı. Antalya Valiliği'nin genelgesi kapsamında, tam kapanma döneminde ASAT, İtfaiye, Zabıta, Sosyal Hizmetler, Park Bahçeler, Sağlık İşleri, Tarımsal Hizmetler Dairesi, Fen İşleri, Kırsal Hizmetler, Hayvan Sağlığı ve Çevre Sağlığı Dairesi Başkanlıklarına bağlı 24 saat esasına göre çalışan birimler başta olmak üzere Büyükşehir Belediyesi tüm birimleriyle görev başında olacak. Altyapıdan, asfalta, temizlikten peyzaja, ulaşımdan sosyal yardımlara tüm hizmetler aksamadan sürecek. ABİM Çağrı Merkezi 444 94 20 numaralı telefondan Antalyalılara hizmet verecek. Büyükşehir Belediyesi'nin mesai saatleri de 10.00-12.30 ve 13.00-16.00 olarak devam edecek.

Büyükşehir otobüsleri seferdi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, tam kapanma döneminde çalışması zorunlu olan sağlık personeli, kamu ve diğer çalışanların toplu ulaşımını sağlamak için 31 hattı sefere koydu. Büyükşehir Belediyesi'ne ait siyah plakalı toplu ulaşım araçları seyreltilmiş olarak sefere çıkacak. Hafta içi ve Cumartesi kapanma günlerinde 91 araç Pazar günü ise 57 araç, 31 hat üzerinde saat 06.00-22.00 arası vatandaşa hizmet verecek. ANTRAY ve Nostalji tramvayı hizmet vermeyecek.

Seferler 06: 00-22: 00 arası

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; VF01,VF02, AC03, AF04/A, KC06, LC07A, KL08, LF09, LF10, UC11, MC12, VL13/A, CV14, DC15/A, TC16, CV17, VS18, MD25, MK80, KC35A, MF40, TK51, KF52, VML54A, VF63, VF66, FL82, DC79, DM86, 511 ve 600 levha numaralı ana ve gövde hatlar tam kapanma günlerinde seferlerine devam edecek. İlk seferine 06.00'da başlayacak olan toplu ulaşım araçları son seferini 22.00'de yapacak.

Halk et mağazaları açık

Kepez, Serik, Manavgat ve Alanya Halk Et Mağazaları Pazar hariç haftanın 6 günü 10.00 -17.00 saatleri arasında hizmet verecek. Halk Et Mobil Satış Mağazası Pazartesi günleri Kemer, Salı günleri Finike ve Elmalı, Çarşamba günleri Korkuteli, Perşembe günleri Demre, Cuma günleri Kumluca'da hafta içi 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek. Mobil Halk Et Mağazası Ramazan Bayramı boyunca kapalı olacak. Öte yandan tam kapanma sürecinde ANET A.Ş. bünyesinde bulunan Sarısu Mesire Alanı, Sarısu Kadınlar Plajı, Topçam Mesire Alanı, Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri ve Tophane Çay Bahçesi kapalı olacak. - ANTALYA

Büyükşehir hizmetleri tam kapanmada aksamadan devam edecek
Büyükşehir hizmetleri tam kapanmada aksamadan devam edecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehir hizmetleri tam kapanmada aksamadan devam edecek - Son Dakika


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