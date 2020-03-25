Büyükşehir huzurevinde önlemleri artırdı - Son Dakika
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Büyükşehir huzurevinde önlemleri artırdı

6 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi korona virüs salgınına karşı ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarına devam ederken yaşlıları da unutmadı.

Büyükşehir huzurevinde önlemleri artırdı, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi korona virüs salgınına karşı ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarına devam ederken yaşlıları da unutmadı. Halil Akyüz Huzurevi'nde hijyen çalışmaları artırılırken, virüs ve mikroplara karşı dezenfekte çalışması yapıldı. Huzurevi sakinlerine korona virüs salgınına karşı almaları gereken önlemlere yönelik eğitim de veriliyor.


Korona virüs salgınının yayılmasını önlemeye yönelik çalışmalarını merkez ve 19 ilçede kapsamlı bir şekilde sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Halil Akyüz Huzurevi'ndeki yaşlı bireyler için de sağlık tedbirleri uygulamaya başladı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in talimatıyla 47 yaşlı bireyin kaldığı huzurevinde sağlık önlemleri artırıldı. Hasta yaşlının bulunmadığı Halil Akyüz Huzurevi'nde yaşlı bireylerin ve personelin sağlığı için azami dikkat gösterilirken, personelin tamamı maske ve eldiven ile önlem alıyor.


Büyükşehir Belediyesine bağlı Halil Akyüz Huzurevi sakinlerinin giriş ve çıkışları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın aldığı kararla yasaklandı. Sağlık görevlileri huzurevine girişte personellerin ateşini ölçüyor, maske ve eldiven veriyor. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı vektörel mücadele ekipleri de haftada iki kez huzurevinde dezenfekte çalışması yapıyor. Yaşlı bireylerin odaları ve ortak kullanım alanları da iki saatte bir ekipler tarafından temizleniyor.


Huzurevi sakinlerine korona virüse karşı almaları gereken tedbirlere ilişkin hijyen eğitimi de veriliyor. Öte yandan huzurevinde yaşlı bireylerde oluşabilecek hastalıklara yönelik izolasyon bölümü ve odaları oluşturuldu. Huzurevinde görevli personelin toplu ulaşımı kullanması da engellendi. Huzurevinde görevli personel Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan servis araçlarıyla taşınıyor. Korona virüs önlemleri kapsamında dışarıya çıkamayan huzurevi sakinlerinin dışarıdan alması gereken ihtiyaçları da belirli günlerde görevli personeller tarafından karşılanıyor. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Halil Akyüz, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 11:59 Kaynak: İHA

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