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Büyükşehir, Hz. Mevlana'yı geleneğe uygun şekilde andı - Son Dakika

Büyükşehir, Hz. Mevlana'yı geleneğe uygun şekilde andı

16.12.2021 14:38
Büyükşehir, Hz. Mevlana'yı geleneğe uygun şekilde andı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vuslatının 748. yıldönümünde özel bir anma etkinliği düzenledi.

"Yad-ı Mevlana"(Sema Mukabelesi) özel anma etkinliği Uluslararası Mevlana Vakfı ile ortaklaşa gerçekleştirildi. Hz. Mevlana'nın aslına ve geleneğe uygun şekilde anıldığı özel gecede konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Engin insan sevgisi ve hoş görüsü ile Mevlana sığınılacak bir liman, güvenilecek bir dosttur. İnşallah insanlık Mevlana'yı dahi iyi anlar" dedi.

VATANDAŞLARDAN YAD-I MEVLANA'YA YOĞUN İLGİ

SDKM Büyük Sahne'de ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Yad-ı Mevlana"(Sema Mukabelesi) özel anma etkinliğine Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal, Hz Mevlana'nın 22. kuşaktan torunu ve Uluslararası Mevlana Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Neslipir Çelebi Sayar, Prof. Dr. İsmail Güleç ile çok sayıda vatandaş katıldı. Vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle SDKM Büyük Salon tamamen doldu.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN'NDAN ANLAMLI KONUŞMA

Özel anma gecesinde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Hz. Mevlana ve onun tüm dünyayı yüzyıllardır etkileyen düşünceleri ile ilgili son derece anlamlı bir konuşma gerçekleştirdi. Prof. Dr. İsmail Güleç ile birlikte Hz. Mevlana'ya yakışan bir anma gecesi düzenleme kararı aldıklarını anlatan Başkan Büyükakın, "Prof. Dr. Güleç Hocamızı ziyaretimiz sırasında, Mevlana'nın ruhuna yakışır bir anma programı gerçekleştirelim dedik. Çünkü öyle programlar görüyoruz ki, Mevlana'nın yanından bile geçmeyen programlar gerçekleştiriliyor. Hocamızın ve eşinin konuyla ilgili çalışmalarının rehberliğinde bir program hazırladık. Programımız Mevlana'ya en yakın anma etkinliğidir" dedi.

İNŞALLAH İNSANLIK MEVLANA'YI DAHA İYİ ANLAR

"Engin insan sevgisi ve hoş görüsü ile Mevlana sığınılacak bir liman, güvenilecek bir dosttur. İnşallah insanlık Mevlana'yı dahi iyi anlar" diyen Başkan Büyükakın, "İnsanlığın şu an içinden geçtiği periyotta Mevlana'yı daha iyi anlamaya ihtiyacı var. Çünkü insanlık bir taraftan bozar, ondan sonra yapmak için uğraşır. Bir taraftan dünyayı kirletmek için karbondioksiti salar, diğer taraftan da küresel ısınma için çareler arar. Garip bir dünya" dedi. Mevlana'nın kurmuş olduğu dengenin sürekli olmasını ümit ettiğini kaydeden Başkan Büyükakın, "Onun gibi bu toprakları mayalamış Hacı Bektaş-ı Veli'nin, Hoca Ahmet Yesevi'nin, Yunus Emre'nin bize asırlar öncesinden öğrettiği sözleri yüreğimizde hissederek hayatımıza geçirmeliyiz. Çünkü zamanın ruhu sadece dilden ibaret, gönüle inmeyen kelimeleri tekrarlamaktan, sosyal medya mesajları vermekten ibaret. O mesajların gönüllere inmesi temennisiyle, hepinizi selamlıyorum" dedi.

PROF. GÜLEÇ, SEMA MUKABELESİ VE DERVİŞ KIYAFETLERİNİ ANLATTI

Başkan Büyükakın'ın konuşması sonrasında Prof. Dr. İsmail Güleç, Sema Ritüelleri ile derviş kıyafetlerinin anlamları hakkında konuklara detaylı bir sunum yaptı. Mevlana'nın öğretisinin güzelliği ve kapsayıcılığından bahseden Prof. Güleç, semazen giysilerinin anlamlarını anlattı. Semazenlerin başlarındaki sikkelerin mezar taşını ifade ettiğini kaydeden Prof. Dr. Güleç, postnişin (dede) görevinden bahsetti. Sema mukabelesinin aşamaları hakkında konuklara sunum yapan Prof. Dr. İsmail Güleç, dervişlerin selamlaşmalarında, sağ ayak uçlarını sol ayak uçlarına koymalarını, siyah kıyafeti çıkararak beyaz kıyafet ile dönmelerinin manalarını yine detaylı bir üslupla anlattı.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE İZLENEN SEMA MUKABELESİ

Ardından, Uluslararası Mevlana Vakfı Tasavvuf Korosu sahnede ilahiler seslendirdi. Eserlerin seslendirilmesinin ardından Sema Mukabelesine geçildi. Sema Mukabelesine 20 kişiden oluşan Mevlevi dervişleri katılarak, semayı aslına uygun olarak icra etti. Manevi atmosferi son derece yüksek olan Sema Mukabelesi sırasında, SDKM Büyük Salonda duygusal anlar yaşandı. Vatandaşların bazıları gözyaşları içinde mukabeleyi takip etti.

Büyükşehir, Hz. Mevlana'yı geleneğe uygun şekilde andı

Tahir Büyükakın, İsmail Güleç, Kocaeli, mevlana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Büyükşehir, Hz. Mevlana'yı geleneğe uygun şekilde andı - Son Dakika


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