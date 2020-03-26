Büyükşehir ihalelerinde de sosyal mesafe önlemi - Son Dakika
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Büyükşehir ihalelerinde de sosyal mesafe önlemi

6 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında hizmet ve mal alım ihalelerinde de "mesafeni koru" uygulamasını başlattı.

Büyükşehir ihalelerinde de sosyal mesafe önlemi, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında hizmet ve mal alım ihalelerinde de "mesafeni koru" uygulamasını başlattı.


Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen mal ve hizmet alımları canlı yayınlanmaya devam ediyor. Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında yeni önlemler alan Büyükşehir Belediyesi, ihalelere katılan firmalara da sosyal mesafe kuralı getirdi. İhaleye katılan firma temsilcilerine dezenfektan, maske ve eldiven dağıtılıyor. AŞTİ, marketler ve Büyükşehir Belediyesi hizmet birimlerinin dışında metro istasyonlarına mesafeni koru yapıştırmaları konulmaya başlandı. Kent genelinde dezenfeksiyon çalışmaları hız kesmeden sürdürülürken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 12 yaşından küçük çocuğu olan personelin izinlerinin 30 Nisan'a kadar uzatıldığını açıkladı.


Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen temizlik malzemesi alım ihalesinde korona virüse karşı alınan önlemler dikkat çekti. Kamu İhale Kanunu'nun 21B maddesi uyarınca yapılan ihalede, dezenfektan, maske ve eldiven gibi 72 kalem temizlik malzemesinde acil alım gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen ihalede sosyal mesafenin korunması için yeni düzenlemeler yapılırken, ihaleye katılan firmaların temsilcilerine salona girişte eldiven ve maske dağıtıldı. Ellerini dezenfekte eden katılımcı firma temsilcileri, sosyal mesafenin korunması için aralarında boş koltuklar bırakarak oturdu.


Metrolara da uyarı nitelikli yapıştırmalar


Büyükşehir Belediyesi tarafından AŞTİ başta olmak üzere marketler ve belediye hizmet binalarında hayata geçirilen uyarı nitelikli yer yapıştırmaları daha da yaygınlaştırılıyor. Mesafeni koru içerikli sticker'larla vatandaşların daha duyarlı olmaları konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, yoğun dezenfeksiyon çalışması yürüttüğü metrolara da yer yapıştırmalarından uyguladı.


Meryem Kesekler adlı vatandaş, "Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu dezenfeksiyon çalışmalarını çok faydalı buluyorum. İnsanların virüslere karşı kendilerini korumasına yardımcı oluyor. Metro giriş ve çıkışlarında antibakteriyel jel otomatları bulunduğu için ayrıca teşekkür ederim" dedi. Vatman Mehmet Kızıltaş da, "Yolcularımız da bu çalışmalardan memnunlar. Hem yolcularımızın hem de biz çalışanların sağlığını önceleyen çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediyemize teşekkür ederim" diye konuştu.


Kriz Yönetimi Merkezi de çalışmalarına devam ediyor. Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu başkanlığında gerçekleşen koordinasyon toplantısına 25 ilçe belediye temsilcileri katıldı. Konferans salonunda ilçe belediyelerinin Kovid-19 salgınıyla ilgili yaptığı çalışmalar başta olmak üzere işbirliği içinde neler yapılabileceği masaya yatırılırken, ASKİ tarafından düşük maliyetle üretilen dezenfektanın ilçe belediyelerin ihtiyaçları doğrultusunda temini konuları ele alındı.


Dezenfeksiyon çalışmaları 7/24 devam ediyor


Kent genelinde 7/24 devam eden dezenfeksiyon çalışmaları ilçelerde de bir yandan sürdürülürken, toplu taşıma araçları, cadde ve bulvarlar, organize sanayi bölgeleri, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşlarının binaları ile organize sanayi bölgelerinde de yoğun bir temizlik çalışması gerçekleştiriliyor. Büyükşehir ekipleri, vatandaşların günlük alışverişlerini yaptığı Ulus Hali'ni dezenfekte ederek hijyen sağlıyor. Hal esnafından Mehmet Benli, dezenfeksiyon uygulaması için Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek, "Başkanımız çalışıyor. Sağ olsun, var olsun. İlaçlama yapılıyor her yer tertemiz pırıl pırıl. Türkiyemiz çok ucuz atlatacak inşallah" derken, Şerafettin Tekin, "Belediyemizin çalışması süper. Sunulan bu hizmet herkesin sağlığı açısından çok önemli. Belediye Başkanımıza ve çalışanlarına çok çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 04:12 Kaynak: İHA

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