Son Dakika Haberleri: Büyükşehir İİMEK toplantısına ev sahipliği yaptı
Son Dakika Güncel Büyükşehir İİMEK toplantısına ev sahipliği yaptı

Büyükşehir İİMEK toplantısına ev sahipliği yaptı

1 saat önce

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Yürütme Kurulu'nun Ekim ayı olağan toplantısı Manisa Büyükşehir Belediyesinde düzenlendi.

Büyükşehir İİMEK toplantısına ev sahipliği yaptı, System.String[]

Toplantıda gündem maddeleri konuşulurken, bir sonraki toplantıda konuşulacak maddeler belirlendi.

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Yürütme Kurulu'nun Ekim ayı olağan toplantısı Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'nda düzenlendi. Toplantıya İstihdam ve Mesleki Eğitim Yürütme Kurulu Manisa Celal Bayar Üniversitesinden Prof. Dr. Mahmut Karğın, İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl Müdür Yardımcısı İsmail Koç, İŞKUR İl Müdür Vekili Alaattin Aslan ve Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Harun Yıldız katıldı. Toplantıda, bir önceki Yürütme Kurulunda alınan kararlar değerlendirildi. 21.10.2019 tarihinde İŞKUR İl Müdürlüğünde yapılacak olan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2019 Dördüncü Olağan Toplantısının gündem taslağı belirlendi. Kurulun Dördüncü Olağan Toplantısı I. Oturumunda İl İstihdam Politikası, II. Oturumunda İl Mesleki Eğitim Politikası ele alınacak.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 02:11 Kaynak: Bültenler
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