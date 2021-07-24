Büyükşehir İlaçlama Ekibi Bayramın Son Günü de Sahadaydı - Son Dakika

Büyükşehir İlaçlama Ekibi Bayramın Son Günü de Sahadaydı

Büyükşehir İlaçlama Ekibi Bayramın Son Günü de Sahadaydı
Son Güncelleme: 24.07.2021 20:17

"Önce Halk Sağlığı" sloganıyla kent genelinde dezenfeksiyon çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nın son gününde de çöp konteynerlerini, kurban satış alanlarını dezenfekte etti.

"Önce Halk Sağlığı" sloganıyla kent genelinde dezenfeksiyon çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nın son gününde de çöp konteynerlerini, kurban satış alanlarını dezenfekte etti. Pandemi sürecinden dolayı vatandaşların sağlığını ön planda tutan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, Kurban Bayramının dördüncü ve son gününde de dezenfekte çalışmalarını sürdürdü.

İlaçlama ekibi, kurban kesim alanı olarak belirlenen tüm alanlardaki mazgallar, su giderleri, çöp konteynerlerini, kurbanlıkların asıldığı kesim mekanizmaları ve kurban atıklarının toplanacağı römorkların tamamının ilaçlayarak hijyenik hale getirdi.

VEKTÖRLE MÜCADELE ÇALIŞMALARI DA ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri ayrıca Şanlıurfa kent merkezi ve kırsal mahallerdeki; dere yatakları, rögarlar, fosseptik çukurlar, yağmur suyu kanalları, su biriken bodrum katları ve atık depolama alanlarında düzenli olarak ilaçlıyor.

106 personel ve 32 araç 6 arazöz 4 traktör ile çalışmalarını titizlikle sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, düzenli olarak alan taraması yaparak vektörle mücadelesini kararlıkla sürdürüyor.

Kaynak: Habermetre

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