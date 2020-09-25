Büyükşehir Belediyesi 1200 öğrenciye uzaktan eğitim imkanı sağlıyor - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde faaliyete geçirilen KAYMEK UZEM'e (uzaktan eğitim) sağladığı fiber internet alt yapısı sayesinde aynı anda 1200 öğrenciye sorunsuz ve kesintisiz hizmet veriyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yerel yönetimlere vizyon kazandıran "akıllı şehir" uygulaması ile örnek teşkil eden Büyükşehir Belediyesi, sağlam ve güvenli teknolojik alt yapısı ile dikkati çekiyor.

Büyükşehir Belediyesi, çağın gerekliliklerine yönelik yaptığı çalışmalarla geleceğe yön vererek, Kayseri'yi ilgi odağı haline getirmeyi başarıyor.

Türkiye'de ilk kez liselere giriş (LGS) ile üniversiteye hazırlık (YKS) adaylarını düşünerek uzaktan eğitim planlayan ve kendi yazılım ve internet alt yapısıyla eğitimlerini sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, aynı anda 20 farklı öğretmenle 1200 öğrenciye eğitim sağlıyor.

Çalışmaları yakından takip eden ve talep eden tüm öğrenci ve kursiyerlere imkan sunulması talimatını veren Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KAYMEK UZEM'de ilk ders zilini çalmış ve ilk dersi kendisi vermişti.