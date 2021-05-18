Büyükşehir ile GSO arasında örnek iş birliği protokolü - Son Dakika

Büyükşehir ile GSO arasında örnek iş birliği protokolü

18.05.2021 15:01
Büyükşehir ile GSO arasında örnek iş birliği protokolü, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep Sanayi Odası iş birliğinde kent genelinde iş arayan vatandaşların istihdamına katkıda bulunmak amacıyla belirlenen yaklaşık 20 meslek grubu için ulusal yeterliliklerde belirtilen şartları karşılamalarını sağlayacak Mesleki Yeterlilik Belgesi'nin...

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep Sanayi Odası iş birliğinde kent genelinde iş arayan vatandaşların istihdamına katkıda bulunmak amacıyla belirlenen yaklaşık 20 meslek grubu için ulusal yeterliliklerde belirtilen şartları karşılamalarını sağlayacak Mesleki Yeterlilik Belgesi'nin alımı ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Metropol kimliğine gün geçtikçe güç kazandıran Gaziantep'in istihdamda da örnek bir şehir olması için Büyükşehir Belediyesi, GSO ile ortaklaşa hareket ederek "Mesleki Yeterlilik Belgesi Verilmesi Protokolü" imzaladı. Protokole Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, GSO Başkanı Adnan Ünverdi, AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi Şamil Tayyar, İnsan Kaynakları Daire Başkanı Murat Geç ve GSO Yönetim Kurulu Üyesi Melike Yüksel katıldı.

Mesleki Yeterlilik Belgesi'ni (MYB) içeren protokolü, kent genelinde MYB alması gereken personel ve Büyükşehir Belediyesi İş ve Kariyer Merkezi'nde iş arayışından dolayı müracaat eden kişilerin ücret ödemeden bu belgeyi alması için; sınava girmeleri, belge almaları ve iş bulmalarını sağlayacak avantajları kapsayacak. Büyükşehir'in GSO'yla yaptığı istişareler sonucunda MYB'nin alımı için yaklaşık 20 meslek grubu belirlendi.

"Zaman uzmanlaşma zamanı"

İmza töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Pandemi sürecinde dünya küçüldü, Gaziantep büyüdü. Gaziantep ekonomisi büyüdü. Artık, bilgi ekonomisi yükselen bir değerdir. En büyük gücümüz beşeri sermaye, yetişmiş insan gücüdür. Bu şehirdeki yetişmiş insan gücünü kuvvetlendirmemiz için destek ve katkı vererek istihdam projelerine Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü desteği veriyoruz. Kariyer sitesinde oluşturduğumuz yeni birimle, bu şehirde iş arayan kardeşlerimiz başvurularını yapıyor. Zaman uzmanlaşma zamanı o nedenle bugün burada imzalarını atacağımız protokolle de vatandaşın uzmanlaşmasını sağlayacağız. O yüzden mesleki yeterlilikte biz, açık işte başkanımızla birlikte organize sanayi bölgesinin hangi meslek gruplarında uzmanlaşmaya ihtiyacı varsa ona göre bir plan çizdik ve meslek gruplarımızı belirledik. Bu tamamıyla yeni iş alanları açan bir mekanizmadır. O nedenle bu protokolün şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu imzaların atılmasıyla da ben inanıyorum ki yüzlerce gencimiz yeni istihdam alanları bularak hayatını sürdürecek" dedi.

"Vatandaşlarımıza ücretsiz olarak belgeler verilecek"

Yapılan protokolden mutlu olduğunu belirten Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, "Ortak aklın çok güzel bir örneğini burada gerçekleştirmekteyiz. Yakın zamanda Büyükşehir Belediyesi ile beraber KAGİDEM'le ilgili bir protokol imzalamıştık. KAGİDEM şu anda ete kemiğe büründü. Girişimci kadınlar için bu kurum işe atılmalarında çok güzel bir yolun başlangıcı haline geldi. Bugün de ikincisini imzalayacağımız bu protokolümüzle tehlikeli meslek gurubunda yer alan insanlarımıza uluslararası geçerliliği olan belgeleri vermek üzere burada toplanmış bulunmaktayız. Ücretsiz şekilde bu belgeyi vatandaşlarımıza temin edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yüksek riskli 20 meslek gurubuna MYB'ler ulaştırılacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep Sanayi Odası iş birliği protokolü ile vatandaşlarımıza mesleki yeterlilik belgesi edindirme konusunda ücretsiz bir çalışma yürüteceklerini belirten Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları Daire Başkanı Murat Geç, "Yüksek riskli çalışan vatandaşlar özellikle sanayi alanında 160'a yakın meslek grubu var. Bunlarda en yüksek riskte olan yaklaşık 20 meslek gurubumuz bulunuyor. Biz de bu 20 meslek grubuna ücretsiz mesleki yeterlilik belgesi sağlayacağız. Mutabakatımızı sağladık. Bu protokolle de faaliyetlerimiz başlayacak" dedi.

İmzalanacak protokolün istihdamı hareketleneceğini söyleyen AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi Şamil Tayyar, "Son derece kıymetli bir protokol. Pandeminin ortaya çıkardığı bir dizi problemler mevcut. Bunlardan birisi de işsizlik. Bu kalifiye eleman sorununu çözecek yeterlilik belgesi ile istihdam hareketlenecektir" diye konuştu. - GAZİANTEP

Büyükşehir ile GSO arasında örnek iş birliği protokolü
Büyükşehir ile GSO arasında örnek iş birliği protokolü
Büyükşehir ile GSO arasında örnek iş birliği protokolü

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Büyükşehir ile GSO arasında örnek iş birliği protokolü - Son Dakika


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