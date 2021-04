Büyükşehir ile hayata ''Sil Baştan'' - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hayata ve onun parçası olan insana olan duyarlılığı ile belediyecilik anlayışına adeta farklı bir boyut getirdi. İnsanı her şeyin üstünde gören söz konusu yönetim anlayışı, yaşamın en önemli dayanağı olan umuda da anlam kattı. Kültür Sanat ve Konservatuvar Şube Müdürlüğü'nde bateri öğrencisi iken, geçirdiği motosiklet kazası sonucunda yaşam ile ölüm arasında kalan Kaan Bahadır, Büyükşehir Belediyesi ile yeniden hayata "Merhaba" dedi. Kaan, Büyükşehir Belediyesi'nin sanat eğitimi ile hayata sil baştan başladı.

TALİHSİZ KAZA İLE HER ŞEY DEĞİŞTİ

Kaan Bahadır, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Konservatuvar Şube Müdürlüğü'nün her yıl açtığı yetenek sınavlarında bateri bölümünü kazandı. Aynı yıl Kocaeli Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne başlayan Kaan, her iki eğitimini başarı ile sürdürürken, başına talihsiz bir motosiklet kazası geldi. Yaşadığı kaza sonucunda Kaan'ın yaşaması mucizelere bağlandı. Fiziksel travmaların yanı sıra ortaya çıkan bir başka talihsizlik ise Kaan'ın en yüksek düzeyde hafıza kaybına uğramış olmasıydı. Bu bir insanın adeta yeni doğan bir bebek konumuna gelmesi anlamını taşıyordu. Zira Kaan, söz konusu hafıza kaybı nedeniyle konuşma, yazma, anlama gibi tüm fonksiyonlarını kaybetmişti.

BÜYÜKŞEHİR KONSERVATUVARI EN BÜYÜK DAYANAĞI OLDU

Eğitimci olan anne ve babasının sayesinde her şeyi yeniden öğrenmeye başlayan Kaan'ın bu süreçte bir başka dayanağı ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar Şube Müdürlüğü oldu. Doktorlar kontroller sırasında Kaan'ın sürekli ritim tuttuğunu gördü. Kaan'ın geçmişte müzik eğitimi aldığını öğrenen doktorları eğitimine yeniden başlanmasını tavsiye etti. Müzik eğitiminin Kaan'ın beyin fonksiyonlarının iyileşmesinde önemli rol oynayacağı kaydedildi.

YENİDEN SOLFEJ, YENİDEN NOTA, YENİDEN HAYAT

Doktorların, yaptığı tavsiye üzerine harekete geçen anne ve baba hemen Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı ile iletişime geçti. Kaan'ın durumunu ivedilikle değerlendirmeye alan Büyükşehir Konservatuvarı, öğrencisinin derslerini yeniden başlattı. Büyükşehir Belediye Konservatuvarında baştan nota ve solfej dersleri alan genç Kaan, kısa sürede baterideki eski ve başarılı performansına kavuştu. Büyükşehir Belediyesi'nin desteği Kaan'ın rutin doktor kontrollerinde kendisini gösterdi. Beyin fonksiyonlarındaki gelişim Kaan'ı yeniden hayata bağladı.

BÜYÜKŞEHİR KONSERVATUVARI'NA ÇOK ŞEY BORÇLUYUM

Bir mucize eseri hayatta olduğunu söyleyen Kaan, yaşadıklarının az rastlanır olduğunu biliyor. Büyükşehir Belediye Konservatuvarının hayatını yeniden inşaa etmesinde büyük rolü olduğunu anlatan Kaan Bahadır, "Büyükşehir Konservatuvarı beni o zor günlerde hiç yalnız bırakmadı. Bıkmadan, usanmadan, yılmadan ayağa kalkmam için her an yanımda oldu. Büyükşehir Konservatuvarı sayesinde yeniden müziğe döndüm. Müzik sayesinde de yeniden ve sil baştan hayatımı kazandım. Her şey için teşekkür ederim" dedi.

O DA KONSERVATUVARI BIRAKMIYOR

Sil baştan hayatın en güzel örneği olan Kaan, yaşadığı zor günlerin ardından yeniden hayata tutunmanın mutluluğunu yaşıyor. Büyükşehir'den aldığı müzik eğitimi ile artık o da bir öğretmen olarak gençlere müzik alanında yol gösteriyor. Bunun yanı sıra kendisini en zor günlerde bırakmayan Büyükşehir Konservatuvarını o da bırakmıyor. Büyükşehir Konservatuvarı'nın çeşitli organizasyonlarında gönüllü olarak görev alan Kaan, vefası ile göz dolduruyor. Kaan Bahadır son olarak, Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Konservatuvar Şube Müdürlüğü'nün Aşık Veysel'in ölüm yıldönümü dolayısıyla 21 Mart'ta youtube üzerinden gerçekleştirdiği Anma Konserinde görev aldı. Başarısı ile göz dolduran Kaan'a takipçileri de konser akşamında büyük destek verdi.