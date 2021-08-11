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Büyükşehir ile şimdi tercih zamanı - Son Dakika

Büyükşehir ile şimdi tercih zamanı

11.08.2021 11:08
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, üniversite adaylarının geleceğini doğru tercihlerle şekillendirebilmeleri maksadıyla şehrin farklı noktalarında uzman rehberlerin nezaretinde Üniversite Tercih Rehberlik Noktaları oluşturdu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, üniversite adaylarının geleceğini doğru tercihlerle şekillendirebilmeleri maksadıyla şehrin farklı noktalarında uzman rehberlerin nezaretinde Üniversite Tercih Rehberlik Noktaları oluşturdu. Başkan Aktaş da mobil tercih tırında gençlerin heyecanına ortak oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, YKS sınavı sürecinde seminerler ve deneme sınavı kitapçığı dağıtımlarıyla destek olduğu öğrencilerin, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapmaları noktasında da yanlarında oluyor. Uzman rehberler eşliğinde 5-18 Ağustos tarihlerindeki tercih maratonu süresince 17 ilçede sabit tercih noktaları kuran Büyükşehir Belediyesi, günübirlik tercih noktaları ve mobil tercih tırlarıyla da gençleri doğru üniversite seçimi yapabilmeleri için yönlendiriyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da beraberinde AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mustafa Yavuz ile birlikte Kent Meydanı'nda kurulan mobil tercih tırını ziyaret etti. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği tırda, rehber öğretmenler doğru tercih noktasında yardımcı olmaya çalışırken, gençlerle sohbet eden Başkan Aktaş, tecrübelerini paylaşarak tavsiyelerde bulundu.

"Şimdi tercih zamanı"

Mobil tercih tırında gençlerle bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, üniversite adaylarının kendilerini rahat ifade edecekleri bir alt yapı oluşturduklarını söyledi. Şimdi tercih zamanı olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, "Üniversite adayı olan, üniversiteye tercih yapacak olan kardeşlerimizi tercih tırında ziyaret ettik. Biz özellikle gençlerimizin ihtiyaçlarına yönelik kültür-sanat ve sportif anlamda farklı projelere imza atıyoruz. Özellikle üniversite sınavına hazırlanan gençlerimiz bizim önceliğimiz. Bu konuda sınava hazırlık kurslarımızdan tutun da deneme sınavı kitapçıkları dağıtımına kadar gençlerimizin yanında olduk. Tabii sınav dönemi artık bitti. Hazırlıklar yapıldı. Sınav yapıldı, sınav sonuçları belli oldu, artık şimdi tercih zamanı. Burada oluşacak küçücük bir hata belki kardeşlerimizin gelecekte yanlış karar vermelerine ve mutsuzluklarına neden olacak. Dolayısıyla onların kendilerini en rahat hissettikleri, en rahat okuyabilecekleri, kendilerini rahat ifade edecekleri bir ortamı, bir zemini onlara hazırlamak noktasında burada bir alt yapı oluşturmaya çalışıyoruz. Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı ve BUSMEK koordinesinde ve EKA Kurs Merkezi işbirliğinde, uzman eğitmen rehber kadrosu eşliğinde, sabit tercih noktaları ve mobil tır ile üniversite adaylarına rehberlik etmeye devam ediyoruz. Bizim amacımız, hayalimiz gençlerimiz hayallerini gerçekleştirsinler, kendi kabiliyetli oldukları alanlarda eğitim alsınlar. Tabii şehir tercihi de çok önemli. Bursa'da kalıp anne ve babasının yanında eğitim ve öğretim hayatını devam ettirmek isteyen kardeşlerimiz olabilir, tecrübe edinmek adına, dışarıda yurt ortamını ya da ev ortamını tanımak isteyenler de olabilir. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak benim öncelikli tercihim ve önceliğim hem Uludağ Üniversitesi'nin hem de Bursa Teknik Üniversitesi'nin bu noktada tercih edilmesi. Eğer gençlerimizin geleceğine bir nebze olsun ışık tutabilirsek ne mutlu bize" diye konuştu. Zorlu bir sürecin artık son durağına gelen üniversite adayları ise doğru tercih yapmaları konusunda verdikleri destekler sebebiyle Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a teşekkür etti. - BURSA

Büyükşehir ile şimdi tercih zamanı
Büyükşehir ile şimdi tercih zamanı
Büyükşehir ile şimdi tercih zamanı
Büyükşehir ile şimdi tercih zamanı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Üniversite, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Büyükşehir ile şimdi tercih zamanı - Son Dakika


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