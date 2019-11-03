Son Dakika Haberleri: Büyükşehir ile Yenişehir'in cadde ve sokakları güzelleşiyor
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Büyükşehir ile Yenişehir'in cadde ve sokakları güzelleşiyor

7 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi Yenişehir'de sıcak asfalt çalışmaları ile onarım çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Büyükşehir ile Yenişehir'in cadde ve sokakları güzelleşiyor, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyesi Yenişehir'de sıcak asfalt çalışmaları ile onarım çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.


Yenişehir'de bulunan cadde ve sokaklarda asfaltlama ve onarım çalışmaları devam ediyor. Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Belediye Başkanı Davut Aydın, "Bursa Büyükşehir Belediyemizin asfalt çalışmaları kapsamında 1. Etap TOKİ konutları önünden başlayan Şehit Rafet Adana Sokak, İncirlik Caddesi, İsmail Hakkı Bey Bulvarı ile Hanlık Caddesi arasındaki Fetih Caddesinde sıcak asfalt çalışmaları ile onarım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Ardından Yenişehir Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde bulunan İbn-i Sina Caddesi, Hükümet Konağı Önü ile Subaşı Mahallemize giden caddelerimize de sıcak asfaltlama yapılacaktır. Bizlerden hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen başta Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BURSA

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Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 02:18 Kaynak: İHA
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