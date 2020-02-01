Büyükşehir ile yollar açık - Son Dakika
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Büyükşehir ile yollar açık

6 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan kar temizleme çalışmaları ile 16 ilçeye bağlı tüm mahalle yolları trafiğe açıldı.

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan kar temizleme çalışmaları ile 16 ilçeye bağlı tüm mahalle yolları trafiğe açıldı. 7 bölgedeki ekipler tarafından 500 mahalle yolunun açılması çalışmaları sırasında yaklaşık 10 bin kilometre yol kat edildi.


Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde olduğu gibi 16 ilçeye bağlı 500 mahallede de kar temizleme çalışmaları yaptı. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı 7 bölgedeki 44 araç ve 102 personelle yapılan çalışmalarla mahalle yollarının tamamı trafiğe açıldı.


Yolları kardan temizleyerek ulaşıma açan ekipler 500 mahalle yolunda yaptıkları çalışmalar sırasında yaklaşık 10 bin km yol kat etti. - KAYSERİ

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 05:39 Kaynak: İHA
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