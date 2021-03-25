Büyükşehir ile yollar açık - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı karla mücadele ekipleri gün içerisinde etkili olan kar yağışı sonrası 16 ilçede hiçbir kırsal mahalle yolunun kapanmasına izin vermedi. Ekipler, olası kar yağışına karşı önlemlerini alarak, kent merkezindeki sorumluluk alanlarında tuzlama çalışmaları yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, kent genelinde kar yağışının etkisini göstermesiyle tüm önlemlerini alarak, teyakkuza geçti. 16 ilçede hiçbir kırsal mahalle yolunda kapanma olmazken, ekipler kar yağışı sonrasında oluşacak tipi nedeniyle kırsal mahalle yollarında temizleme çalışmaları yaptı. Ekipler, meydana gelecek olumsuzluklara karşı hazır halde beklerken, bu yıl kar mücadelesi yapılan 28 bin 464 kilometrelik yol ağında bin 779 mahalle yolu ulaşıma açıldı.

KIŞ BOYUNCA EKİPLER 7 GÜN 24 SAAT KARLA MÜCADELE ETTİ

Merkez ve ilçeler olmak üzere 7 noktada, toplam 125 araç ve 273 personel ile çift vardiyalı olarak çalışan Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadele ekipleri, kış boyunca 7 gün, 24 saat kar yağışının olumsuz etkilerini en aza indirmek ve yollarda trafik akışının açık olması için mücadelesini sürdürdü. - KAYSERİ