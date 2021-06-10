Büyükşehir İlkleri Gerçekleştirmeye Devam Ediyor - Son Dakika

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, haziran ayı toplantılarının 3'üncü oturumunda salonda bulunan Meclis üyeleri, ilçe belediye başkanları, Büyükşehir Belediyesi ve TİSKİ Genel Müdürlüğünün üst yöneticileri ve basın mensuplarını selamlayarak oturumun açılışını yaptı. Tarihi bir anın yaşandığı oturumda, Büyükşehir Belediye Meclisi'ni ilk kez bir kadın Meclis Başkan Vekili yönetti.

OTURUM BAŞKANLIĞINI SEDA BEŞİR'E DEVRETTİ

Toplantının açılışında konuşan Başkan Zorluoğlu, "Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Trabzon şehri, birçok kendine münhasır özelliklerinin yanında geçtiğimiz başkanvekili seçimlerinde yerel yönetimler alanında da ilklerden birini gerçekleştirmiş ve Büyükşehir Belediye Meclisinde başkan vekillerinden birini sizlerin kararıyla bir kadın üyemize vermiştik. Bu durum kamuoyunda da olumlu bir etki yapmış, kadınlara fırsat eşitliği tanınması bakımından da sembolik de olsa ciddi bir anlam ifade eden bir güzel karardı. Ben bu Meclis oturumunda yerimi Seda Beşir Hanımefendiye vermek istiyorum" diyerek oturum başkanlığını Meclis Başkan Vekili Seda Beşir'e devretti.

GÜNDEM MADDELERİ KABUL EDİLDİ

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi haziran ayı toplantılarının 3'üncü oturumunda 2 gündem dışı teklif gündeme alınarak İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edildi. Meclis toplantısında, Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan gelen 2 ve İmar ve Bayındırlık Komisyonu'ndan gelen 3 madde olmak üzere toplam 5 madde müzakere edildi. Toplantı, Meclis üyelerinin oylarına sunulan gündem maddelerinin kabul edilmesinin ardından sona erdi.

TARİH : 10. 06. 2021