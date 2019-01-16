Büyükşehir İmdada Yetişti

Eskişehir merkezinde ve kırsalında 24 saat boyunca kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ayrıca yoğun tipi nedeniyle yolda kalan vatandaşların da imdadına koştu.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri, tipi nedeniyle mahsur kalan Tepebaşı İlçesi'ne bağlı Gündüzler Mahallesi İlkokulu öğretmenlerini kurtardılar. Gündüzler İlkokulu'nda yaklaşık 5 saat mahsur kalan 8 öğretmen, Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi'ne bağlı ekiplere teşekkür ettiler.

Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele ekipleri yoğun tipi nedeniyle köy yollarında mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için sabaha kadar çalıştılar. Alpu ilçesi baraj yolu mevkiinde tipi nedeniyle mahsur kalan bir tır, bir minibüs ve bir otomobil Karla Mücadele Ekipleri tarafından kurtarıldı.

Gece boyunca teyakkuzda olan Büyükşehir Belediyesi personeli ilçe yollarında aniden başlayan tipi nedeniyle mahsur kalan vatandaşların yardımına koştu. Ekipler, Odunpazarı ilçesine bağlı İmişehir- Karatepe bağlantı yolunda da bir otobüs ve üç otomobili uzun uğraşlar sonucunda kurtararak vatandaşların ulaşımını sağladı.

Büyükşehir Belediyesi görev yetki ve sorumluluğunda bulunan yolların yanında ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Karayollarının sorumluluğunda bulunan Mihalgazi ilçesi yolunda bir aracı ve Eskişehir- Nallıhan yolunda mahsur kalan ambulansı da kara saplandığı yerden kurtardı.

Vatandaşlarımızdan mecbur kalmadıkça karlı havalarda özel araçlarını kullanmamalarını, buzlanma tehlikesine karşı dikkatli olmalarını ve kent içi ulaşımda toplu taşıma araçlarını tercih etmelerini isteyen Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, sürücülerden araçlarına kış lastiği taktırmalarını ve araçlarında mutlaka zincir bulundurmaları gerektiğini de hatırlattı.