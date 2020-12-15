Kayseri Büyükşehir Belediyesi karla mücadeleye hazır - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sorumluluk alanındaki yol ağında yürütülecek karla mücadele çalışmalarının hazırlıklarını tamamladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kayseri'de merkez ve ilçeler olmak üzere toplam 125 araç ve 273 personel ile olumsuz hava koşullarında mağduriyet yaşamaması için gerekli tedbirler alındı.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ile Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, karla mücadele ekipleri tüm hazırlıklarını tamamlayarak, merkez ve 16 ilçe olmak üzere 7 noktada olası kar yağışına karşı vatandaşa hizmet için görev yapacak.

Kış boyunca, kırsal mahallelerde toplam 103 personel ve 48 araç ile 3 bin 477 kilometre yolda karla mücadele çalışması gerçekleştirilecek.

Kent merkezinde 450 kilometrelik yol ağında 38 adet kar küreme ve tuz serici, 5 greyder, 6 yükleyici kepçe, 8 kazıcı ve yükleyici kepçe, 1 rotatif, 10 damperli kamyon, 9 personel taşıma olmak üzere 77 araçla 24 saat çalışma esasına göre 170 kişilik ekiple çalışmalar yapılacak.