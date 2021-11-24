Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 2022 bütçesi 3 milyar 500 milyon lira olarak belirlendi - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin gelecek yılki bütçesi 3 milyar 500 milyon lira olarak belirlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kasım ayı meclis toplantısı Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in başkanlığında gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi'nin 2022 yılı bütçesinin 3 milyar 500 milyon lira olduğunu belirten Böcek, 1 milyar 54 milyon liranın yatırım için ayrıldığını bildirdi.

Gelir bütçesi 3 milyar 200 milyon lira, borçlanmanın da 300 milyon lira olduğunu aktaran Böcek, şunları kaydetti:

"Gider bütçemiz içinde personel giderlerimiz 950 milyon lira, cari giderlerimiz 1 milyar 496 milyon liradır. 24 Kasım itibarıyla 242 milyon avro yurt dışı borcumuz bulunmaktadır. Borçla ilgili siyaset yapmadan Antalya için yapmamız gereken ne varsa onları da hepinizin desteğiyle yapmaya devam edeceğiz."

Kırsal bölgelere asfaltlama çalışmalarını bu yıl 5 kat fazla yapacaklarını aktaran Böcek, tarımla ilgili harcama bütçesini de tam 3 katına çıkardıklarını bildirdi.

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ardından ASAT Genel Kurulu da yapıldı. Antalya

Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğünün 2022 yılı taslak bütçesi 2 milyar 340

milyon lira olarak oy birliği ile kabul edildi.