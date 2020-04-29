Büyükşehir'in %50 hibeli tohum desteği çiftçilere ulaştırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükşehir'in %50 hibeli tohum desteği çiftçilere ulaştırıldı - Son Dakika

Büyükşehir'in %50 hibeli tohum desteği çiftçilere ulaştırıldı

27 dakika önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere yönelik yüzde 50 hibeli yem bitkisi tohumlarını muhtarlar aracılığıyla çiftçilere ulaştırdı.

Büyükşehir'in %50 hibeli tohum desteği çiftçilere ulaştırıldı, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından tarım ve hayvancılığı geliştirmeye yönelik çiftçilere verilen desteklemeler devam ediyor. Bu kapsamda 2020 İlkbahar dönemi yem bitkisi tohumları, muhtarlar aracılığıyla çiftçilere ulaştırıldı.

YÜZDE 50 HİBELİ TOHUM DESTEĞİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi il genelinde 2014 yılından itibaren yaklaşık 10 bin çiftçiye yüzde 50 hibeli 5 bin 200 ton yem bitkisi tohumu ( Dane Mısır, Silajlık Mısır, Yonca, Tritikale, Arpa, Buğday, Süt Otu v.b ) desteği veriyor. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce 2020 İlkbahar dönemi yem bitkisi tohum desteği devam etti.

BAŞVURU ALINMADI

2020 İlkbahar üretim sezonunda yem bitkisi tohumlarının yüzde 50 hibe ile desteklenmesi projesi için bu yıl Covid-19 salgını nedeniyle çiftçilerden başvurular alınmadı. Salgın nedeniyle bu yıl desteklemeler 2018-2019 yıllarında tarım sistemine kayıtları olan çiftçilere verildi.

DAĞITIMI MUHTARLAR YAPTI

İlkbahar Dönemi Yem Bitkisi Tohumu Destekleme Projesi kapsamında 2018-2019 yıllarında tarım sistemine kayıtları olan 2 bin çiftçiye yüzde 50 hibeli yaklaşık 100 ton ( 5.000 paket ) Dane Mısır (TAREKS - Albayrak)ve Silajlık Mısır (TAREKS - TK 6063) tohumu desteği verildi. Covid-19 salgını nedeniyle tohumlar muhtarlara dağıtıldı. Muhtarlar imza karşılığı tohumları çiftçilere ulaştırdı.

"ÇİFTÇİLERİMİZİN YANINDAYIZ"

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın; "Koronavirüs dolayısıyla etkilenen hemen her kesimin ihtiyaçlarına yönelik Büyükşehir belediyesi olarak destek vermeye çalışıyoruz. Bu tür salgınlar gıda ve tarım sektörünün önemini ortaya koymaktadır. Bizim sadık yârimiz topraktır. Toprağa sahip çıkmalıyız. Emeği ile üreten çiftçilerimizin her zaman yanında olacağız. Çiftçinin talebi ve hayvancılıkta ana girdi olan yem ihtiyacını karşılamak amacı ile desteklenen ürünlerdeki verim artışları dikkate alınarak 2020 İlkbahar dönemi yem bitkisi tohumu desteği veriyoruz. Ülkemizde etkili olan Covid-19 salgını nedeniyle bu yıl desteklemeler 2018-2019 yıllarında tarım sistemine kayıtları olan çiftçilere veriliyor" dedi.

KOCAELİ ÇİFTÇİSİ KAZANIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık işleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapmakta olan ziraat mühendisleri çiftçilerimize tohumun ekiminden hasata kadar ücretsiz teknik danışmanlık veriyor. Bölgemiz koşullarına uygun verimli tohum çeşitleri destekleme kapsamında üreticilere veriliyor, ekim alanları yerinde kontrol ediliyor. Tohumlar sertifikalı ve ilaçlanmış olarak üreticilere sunuluyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile Kocaeli'de ekili ve biçili alanlar yüzde 60 oranında arttığı görülüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.04.2020 10:39 Kaynak: Bültenler


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ŞU AN BURADASINIZ: Büyükşehir'in %50 hibeli tohum desteği çiftçilere ulaştırıldı - Son Dakika
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