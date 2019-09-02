Büyükşehir'in Afrikalı konukları

Afrika ülkesi Gana'nın başkenti Akra Belediye Başkanı Mohammed Adjei Sowah Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i makamında ziyaret etti.



Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Akra Belediye Başkanı Mohammed Adjei Sowah'ı ağırladı. İlk defa Antalya'yı ziyaret ettiğini belirten Sowah, "Kendimi evimde gibi hissettim. Birçok ortak noktamız olduğunu gördüm. Akra aynı zamanda bir sahil kenti. Biz de turizmi tanıtmak ve geliştirmek arzusundayız. Burada gördüğüm muhteşem güzel tesisleri ve yatırımları gıpta ile izledim. Antalya'nın tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz" dedi.



Antalya'yı çok güzel ve temiz bulduklarını ifade eden Sowah, "Her taraf çiçekler ve bahçelerle dolu. Sizin bir önceki belediye başkanı olduğunuz bölgeyi Konyaaltı ilçesini de gezdim. Çok beğendim" diye konuştu.



Başkan Böcek'e görevinde başarılar dileyen Akra Belediye Başkanı Mohammed Adjei Sowah, "İlgi çekici bir siyasi hikayeniz var. 5 dönemdir başkanlık yapıyorsunuz. Yapmış olduğunuz hizmetlerden halk memnun ki sizi Büyükşehir'e taşımış. Sizi kutluyorum" dedi.



Her türlü desteğe hazırız



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, iki dost ülke ve şehir arasında turizm, kültür, ticaret ilişkilerinin geliştirilmesi için her türlü işbirliğine hazır olduklarını söyledi. Böcek, gerek turizm, gerek belediyecilik hizmetleri konusunda Antalya'nın deneyimlerini Akra ile paylaşabileceklerini ifade etti. - ANTALYA