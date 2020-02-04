Büyükşehir'in aile ve çocuk konferansları devam ediyor - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Antalya Aile ve Çocuk Günleri' konferansında 'Aile ve okulda çocuklarla bağları güçlendirme' konusu ele alındı. Çocuklarla bağ odaklı iletişimin nasıl kurulacağını anlatan uzmanlar, doğduğu andan itibaren beden dili ve sözcüklerle empatik ilişki kurulan çocukların kendilerini daha mutlu hissettiğini söyledi.



Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Antalya Aile ve Çocuk Günleri' konferanslar dizisinin ikincisi Başka Bir Okul Mümkün Antalya Eğitim Kooperatifinin katkılarıyla Cam Piramit Düden Salonu'nda gerçekleşti. Canan Ateş Kaya moderatörlüğündeki konferansta Aile Danışmanı Dr. Serap Reyhanioğlu Arıkan ve Psikiyatrist- Psikoterapist Dr. Fatmagül Dikyar Altun, anne babaların çocuklarıyla nasıl empatik ilişki kurabileceğini verdikleri örneklerle anlattı.



"Empatik ilişki kurun"



Çocuklarla bağ odaklı iletişimi savunan yaklaşımlarıyla dikkat çeken Aile Danışmanı Dr. Serap Reyhanioğlu Arıkan ve Psikiyatrist- Psikoterapist Dr. Fatmagül Dikyar Altun doğduğu andan itibaren beden dili ve sözcüklerle empatik ilişki kurulan çocukların kendilerini daha mutlu hissettiğini söyledi. Çatışan çocuk davranışlarını da değerlendiren Dr. Reyhanioğlu şiddetsiz iletişim modelinden söz ederek, "Her davranışımızın altında en az bir duygu bulunur. Duyguların kaynağı da ihtiyaçlardır. Bir insanla iletişim kurarken gözlemlediğimiz davranışın altındaki duyguyu sezmeye çalışıp ona empati vermek, onun da altındaki ihtiyaca cevap vermeye çalışmak gerekir. Şiddetsiz iletişimde sürekli bu yönetimi kullanmak gerekiyor" dedi.



"Gerçekçi açıklamalar yapın"



Travmatik bir deneyimi olmamasına rağmen korkular geliştiren çocuklara nasıl yaklaşılması gerektiği konusunda bilgi veren Altun ise, "Bir yetişkin olarak bizim için travmatik olmayan bir şey çocuklar için çok travmatik olabilir" dedi. Çocukların soyut kavramlara ilişkin korkularıyla ilgili gerçekçi açıklamalar yapmak gerektiğine dikkat çeken Altun, "Odasında bazen perdenin kıpırtısı bile çocuğu tedirgin edebilir. Böyle bir durumda 'Gel birlikte bakalım' şeklinde yaklaşarak çözümü birlikte bulmak gerekir. 'Yanında biraz kalmamı ister misin?' gibi yaklaşımlarla korkular aşılabilir. Ancak çocuk bizimle bir korkusunu paylaşıyorsa 'Yok' dememeliyiz. Eğer bize canavar var diyorsa ve biz yok dersek onun duygusunu reddetmiş oluruz. Bu da daha olumsuz bir durumu beraberinde getirir" diye konuştu.



Katılımcıların sorularının da cevaplandığı konferansın sonunda katkılarından dolayı Moderatör Canan Ateş Kaya, Aile Danışmanı Dr. Serap Reyhanioğlu Arıkan ve Psikiyatrist- Psikoterapist Dr. Fatmagül Dikyar Altun'a Antalya Büyükşehir Belediyesi adına hediye takdim edildi. - ANTALYA