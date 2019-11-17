Son Dakika Haberleri: Büyükşehir'in AKBEM kursları başladı
Son Dakika Güncel Büyükşehir'in AKBEM kursları başladı - Son Dakika

Büyükşehir'in AKBEM kursları başladı

7 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Atatürk Kültür Bilgi Eğitim Merkezi'nin (AKBEM) 8-14 yaş aralığındaki çocuklara akademik ve sosyal branşlarda eğitim veren kış dönemi kursları dolu dolu eğitimlerine devam ediyor.

Büyükşehir'in AKBEM kursları başladı, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Atatürk Kültür Bilgi Eğitim Merkezi'nin (AKBEM) 8-14 yaş aralığındaki çocuklara akademik ve sosyal branşlarda eğitim veren kış dönemi kursları dolu dolu eğitimlerine devam ediyor.


Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü'ne bağlı AKBEM'de öğrenciler hem okul derslerine destek alabiliyor hem de kültürel ve sanatsal kurslardan yararlanabiliyor. Müzikten İngilizce'ye, matematikten fen bilimlerine kadar pek çok alanda eğitim veren AKBEM, geleceğin başarılı bireylerini topluma kazandırıyor. 27 branşta 418 kurs ile 2019-2020 Eğitim-Öğretim dönemine başlayan AKBEM'in Altındağ Kurs Merkezi'nde de çocuklar hem eğleniyor hem öğreniyor. Okuldan kalan zamanlarını faydalı bir şekilde değerlendirmek isteyen öğrenciler özellikle İngilizce ve gitar kursunda buluşuyor. Hem derslerine hem de gitar eğitimine devam etmek istediklerini söyleyen öğrenciler önce notaları öğrendiklerini, sonra da gitarla pratik eğitime geçeceklerini ifade etti. Altındağ Kurs Merkezi'nde İngilizce kursu için sınıfları dolduran öğrenciler de öğretmenleri eşliğinde yabancı dillerini ilerletmek için eğitim alıyor.


AKBEM'de 8-14 yaş arası öğrenciler, İngilizce, Türkçe, Matematik, hızlı okuma, resim, karakalem, gitar, modern dans, fen ve teknoloji, bağlama, bilgisayar kodlama, satranç, tiyatro, drama, piyano, keman, zeka oyunları (mangala) bilgisayar kullanımı, bale, zumba, taş boyama, tarih ve jimnastik branşlarından faydalanabiliyor. - ANTALYA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 11:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MSB, Terör örgütü PKK/YPG'nin en az 800 DEAŞ'lıyı serbest bıraktığını duyurdu
Son dakika: Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs Rum kesiminde KKTC bayrağının yakılmasını kınadı Motosikletin çarptığı, üzerinden otomobil geçen kadın öldü Hong Kong savaş alanına döndü! Eylemciler polise ok ile saldırıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2019 18:17:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Büyükşehir'in AKBEM kursları başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]