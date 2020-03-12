Büyükşehir'in akıllı ulaşım projesi Türkiye'ye örnek olacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükşehir'in akıllı ulaşım projesi Türkiye'ye örnek olacak - Son Dakika

Büyükşehir'in akıllı ulaşım projesi Türkiye'ye örnek olacak

6 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşlara ulaşım kapsamında ideal bir hizmet sağlamak amacıyla hayata geçirdiği "Bluetooth Teknolojisi'nin Kullanımı ile Mahalle Bazlı Başlangıç/Varış Analizlerinin Yapılması" projesi, Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneğince düzenlenen 2020 yılı "Ulaşımda...

Büyükşehir'in akıllı ulaşım projesi Türkiye'ye örnek olacak, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşlara ulaşım kapsamında ideal bir hizmet sağlamak amacıyla hayata geçirdiği "Bluetooth Teknolojisi'nin Kullanımı ile Mahalle Bazlı Başlangıç/Varış Analizlerinin Yapılması" projesi, Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneğince düzenlenen 2020 yılı "Ulaşımda Aklın Yolu Belediyecilik Ödülü"yle taçlandırıldı.


Gelişen teknolojilere ayak uydurmak ve vatandaşa "Akıllı Şehir" çatısı altında daha iyi hizmet sunmak için gerçekleştirdiği çalışmalarıyla adından sıkça söz ettiren Büyükşehir Belediyesi, ortaya koyduğu "Bluetooth Teknolojisi'nin Kullanımı ile Mahalle Bazlı Başlangıç/Varış Analizlerinin Yapılması" projesiyle Türkiye'de bir ilke imza atarak ödül aldı.


Projenin şehir ölçeğinde seyahat sürelerinin belirlenmesi ve sürücülere değişken mesaj işaretleri aracılığıyla bilgi sağlaması hem kentteki hareketliliğin anlaşılarak ulaşım planlarında daha etkin ve verimli kullanımına olanak tanıyacak hem de trafikte yaşanan zaman kaybının önüne geçilecek.


Metropol şehirlerin yoğun göç alması ve buna bağlı olarak trafikte meydana gelen kargaşa en büyük sıkıntı arasında yer alıyor. Bu nedenle Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığınca vücut bulan akıllı ulaşım projesi, Türkiye'de bir ilk olmasından dolayı yerel belediyelere yeni bir bakış açısı kazandıracak. - GAZİANTEP

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 02:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Denizli'de 2 hayırsever veresiye defterlerindeki 60 bin liralık borcu ödedi
Türkiye koronavirüsle mücadele ederken Bodrum'da vatandaşlar denize girdi Yeni tip koronavirüs salgını dünyayı teyakkuza geçirdi Ankara'da su faturası borcu olanların 2 ay boyunca suları kesilmeyecek

Son Dakika Haberleri
20:37 SPOR Mehmet Sepil'in açıklamaları
20:36 ANKARA Müzelerde dezenfeksiyon çalışması
20:36 SPOR Taraftarlardan maçların seyircisiz oynanacak olmasına yönelik yorumlar
20:36 İngiltere'de Kovid-19'la mücadelede ikinci aşamaya geçildi
20:36 İstanbul Ticaret Üniversitesi bahçesindeki kulübede çıkan yangın söndürüldü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 20:41:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükşehir'in akıllı ulaşım projesi Türkiye'ye örnek olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]