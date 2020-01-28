Büyükşehir'in arama kurtarma ekipleri deprem bölgesinde - Son Dakika

Elazığ'daki depremzedeler için seferberlik ilan eden Erzurum Büyükşehir Belediyesi, araç-gereç, personel, gıda ve insani yardım malzemeleriyle dört bir koldan ulaştığı deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor.



Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ve arama-kurtarma ekipleri, AFAD'ın yürüttüğü enkaz kaldırma çalışmalarına da eşlik ediyor. Depremin hemen ardından özel ekipmanlarla bölgeye hareket eden ekipler, enkaz altındaki yaralıların kurtarılmasından hastanelere transfer edilmelerine varıncaya kadar her aşamada büyük bir özveri ile çalışıyor. Erzurum'dan bölgeye ulaştırılan iş makineleri ve uzman arama-kurtarma ekipleri, yıkılan binalarda 7/24 görev yaparken, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise, oluşturulan özel birim sayesinde anlık olarak bilgilendiriliyor.



"KARDEŞLERİMİZİN ACISI BİZİM KENDİ ACIMIZDIR"



Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, merkez üssü Elazığ olan depremin ardından belediyenin tüm imkanlarının seferber edildiğini hatırlatarak, "Depremin meydana gelmesinin hemen ardından 10 kişiden oluşan itfaiye ekibimizin yanı sıra özel eğitim almış 8 kişilik kurtarma ekibimizle birlikte deprem bölgesine kurtarma araçları ve iş makinelerimizi de sevk etmiştik. Ekiplerimiz AFAD tarafından yürütülen arama-kurtarma çalışmalarına büyük bir titizlik içerisinde eşlik ediyor. Enkaz altından çıkarılan yaralı kardeşlerimizin hastanelere transfer edilmelerine varıncaya kadar her aşamada doğrudan faaliyet gösteren ekiplerimiz, depremzede kardeşlerimizin ihtiyaçlarını gidermek için de canla ve başla çalışıyor" diye konuştu.



DEPREM BÖLGESİYLE İLETİŞİM HALİNDEYİZ



Deprem bölgesi ile sürekli irtibat halinde olduklarının altını çizen Başkan Sekmen, oluşturulan özel bir birim doğrultusunda bilgi alışverişini gerçekleştirdiklerini ve ihtiyaç tespiti yaptıklarını vurgulayarak, "Deprem bölgesindeki kardeşlerimiz için insani yardım malzemesi ve gıda sevkiyatımız devam ediyor. Sevk önceliğini ise, bölgede duyulan ihtiyaca göre belirliyoruz. Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak depremzede kardeşlerimizin yanında olmaya ve yaralarını sarmaya devam edeceğiz" dedi. - ERZURUM