Büyükşehir'in Aşure hayrı ağızları tatlandırdı

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Muharrem Ayı münasebetiyle gerçekleştirdiği geleneksel aşure günleri Perşembe Pazaryerinde dualarla başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin, Muharrem ayı dolayısıyla gerçekleştirdiği geleneksel aşure günleri Perşembe Pazaryerinde başladı. Aşure dağıtımına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran, Manisa Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Burak Aslay, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları Gökhan Çevik ve Erman Aydınyer, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Daire Başkanları, Başkan Danışmanları, SPİLAŞ Genel Müdürü Engin Anlı, MHP İl Başkanı Ömer Baysal, Ülkü Ocakları İl Başkanı Nazmi Akçay, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Buğra Çelikkanat, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten ve 155 Nolu Kooperatif Başkanı Erdoğan Akatmacı katıldı. Aşure dağıtımı öncesinde eller semaya açılarak dualar okundu.

Geleneksel Hale Getirdik

Okunan duaların ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün kısa bir konuşma yaptı. Muharrem Ayı'nın ülkemize, Manisa'mıza ve tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini dileyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün," Yaklaşık 10 seneyi geride bıraktık. Yaptığımız aşure hayrını geleneksel hale getirdik. Bu yaptığımız aşure hayrının Allah katında kabul olması için rabbime dua ediyorum. Hizmet için sizler için Manisa için çalışıyoruz. Bugün sayısı 6 binin üzerine çıkmış olan Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ çalışanları ile şirketlerinde çalışanlarıyla sizlere hizmet etmenin çabası içindeyiz. Duaların, hayırların yapıldığı önemli bir ayın içinde bulunuyoruz. İhtiyaç sahiplerine destek için yapılan hayrın ve duaların kabul olması bizler için mutluluktur. Az da olsa, kararında da olsa ağızlarımızın tatlanması ve gönüllerde hoş bir seda bırakılması için hayrımızın kabul olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Allah'a emanet olun. Sağlık sıhhat içinde önümüzdeki yıllarda da bu hayrı inşallah devam ettirmeyi istiyorum" dedi.

Aşureleri Kendi Elleriyle İkram Etti

Perşembe Pazaryerindeki aşure hayrına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Başkan Ergün, uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlara kendi elleriyle aşure ikramında bulundu. Vatandaşlar gerçekleştirilen aşure ikramı nedeniyle memnuniyetini paylaşarak, yapılan hayrın Allah katına kabul olmasını diledi. Yapılan etkinlikte yaklaşık 2 bin kişiye aşure hayrında bulunulduğu belirtildi.

Aşure Günleri Devam Edecek

Öte yandan geleneksel aşure günleri kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Cuma günü 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Cumartesi günü Alaybey ve Laleli Pazaryeri, Pazartesi günü de Karaköy Pazaryerinde aşure dağıtımı yapılacak.