Son Dakika Haberleri: Büyükşehir'in Atletizm Takımı Türkiye Şampiyonu Oldu

Büyükşehir'in Atletizm Takımı Türkiye Şampiyonu Oldu

1 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Atletizm Takımı, Denizli'de düzenlenen "Kulüplerarası Kros Ligi" yarışmalarında Türkiye şampiyonu oldu.

Büyükşehir'in Atletizm Takımı Türkiye Şampiyonu Oldu, System.String[]
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Atletizm Takımı, Denizli'de düzenlenen "Kulüplerarası Kros Ligi" yarışmalarında Türkiye şampiyonu oldu.

Geçen hafta yapılan yarışmalarda 4x1000 metre bayrak yarışında 11.58'lik derecesiyle birinciliği elde eden Büyükşehir Belediyesi Atletizm Takımı, Gaziantep'e altınla döndü.

U-18 kategorisinde 12 takımın yarıştığı kros liginde Tokat Anadolu Gençlik Spor Kulübü ikinciliği, Batman Petrolspor ise üçüncülüğü elde etti. Büyükşehir Belediyesi Atletizm Takımı geçen sene Gaziantep'te düzenlenen yarışmalarda ikinciliği kazanmıştı.

Karate'de gümüş madalya

Diğer yandan yine Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin sporcusu olan Eren Akkurt ise Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Türkiye Karate Federasyonu Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası'nda ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

Toplam 41 şehirden 329 erkek, 165 kadın sporcunun yarıştığı şampiyonada büyük erkeklerde (kumite 75 kg) Kocaeli'nden Enes Bulut'a yenilen Eren Akkurt ikincilik elde etti. Üçüncülüğü Bursa'dan Oğuzhan Kaçır'ın aldığı şampiyonda dördüncülüğü ise Sakarya'dan Fatih Şen kazandı. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 12:19 Kaynak: İHA

Türkiye, Gaziantep, Atletizm, Güncel
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