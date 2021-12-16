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Büyükşehir'in Bahtiyar Camii'nde onarım çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Büyükşehir'in Bahtiyar Camii'nde onarım çalışmaları sürüyor

16.12.2021 10:23
Büyükşehir'in Bahtiyar Camii'nde onarım çalışmaları sürüyor

Yangında hasar gören İzmit Cedit Mahallesi'ndeki Bahtiyar Camii'nin onarım çalışmaları, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi A Takımı ekiplerince devam ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın yangında hasar gören Bahtiyar Camii'nin onarılması talimatının ardından harekete geçen A Takımı ekipleri, caminin yeniden ibadete açılması için çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen halıları, malzemeleri ve molozları kaldıran ekipler, çini ve fayansların islerini temizledi. Genel temizliği tamamlanan caminin, elektrik tesisatı yenilenecek, hasar gören nakışları yeniden yazılacak. Ardından alçıpan ve boya çalışması yapılacak. A Takımı ekipleri, caminin yeniden ibadete açılması için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

"BAŞKANIMIZ TALİMAT VERDİ, EKİPLER DÖRT ELLE ÇALIŞIYOR"

Cedit Mahalle Muhtarı Nabi Keskin, ısıtıcıdan kaynaklanan talihsiz bir olay yaşadıklarını ve üzgün olduklarını belirterek, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin hemen müdahale ettiği yangının büyümeden söndürüldüğünü söyledi. "Sağ olsun, Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'ın talimatıyla ekipler camimizin onarılması için çalışmalara dört elle sarıldılar" ifadesini kullanan muhtar Keskin, "Ekipler çalışmalarını hızlı bir şekilde devam ettiriyor. İlgisinden ve desteğinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'a çok teşekkür ediyorum. Cemaatimiz mahallemizde başka cami olmadığı için çevre camilere gidiyorlar. İnşallah, ekipler tadilat çalışmalarını tamamlayacak ve camimiz yeniden ibadete açılacak" şeklinde konuştu.

YANGIN GECE SAATLERİNDE ÇIKTI

Bahtiyar Camii İmam Hatibi ve Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ömer Altıntaş ise geçen cumartesi gecesi 23.15 civarında caminin hemen yan tarafında bulunan odadaki ısıtıcıdan kaynaklı yangın çıktığını belirtti. Hemen camiye geldiğini ve itfaiye ekiplerinin anında müdahalesiyle yangını söndürdüğünü aktaran Altıntaş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık ve diğer yöneticilerin camiye gelerek, incelemelerde bulunduğunu anlattı.

"BÜYÜKŞEHİR YANIMIZDAYDI, ALLAH RAZI OLSUN"

Yetkililerin, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın, caminin onarılarak yeniden ibadete açılması için ne gerekiyorsa yapılacağı yönünde talimat verdiğini söylediğini aktaran Altıntaş, "Pazar sabah saat 08.00'den itibaren A Takımı ekipleri camide tadilat çalışmalarına başladı. Gereken neyse yapıyorlar. Şu an temizlik çalışmaları tamamlandı. Halılardan avizeye kadar hasar gören tüm malzemelerin yenilenmesi ve caminin tadilatı için çalışmalar sürüyor. Başkanımız Tahir Büyükakın'a ve diğer ilgililere çok teşekkür ediyorum. İnşallah yakında camimizi ibadete açacağız. Yangın nedeniyle üzgündük ama Büyükşehir Belediyemizin bu desteğinden dolayı bugün çok memnunuz ve sevinçliyiz. Allah kendilerinden razı olsun" ifadelerini kullandı.

"ÇOK GÜZEL DESTEK VERİYORLAR"

Mahalle sakinlerinden ve cami cemaatinden 81 yaşındaki Fehim Çelik de evinin caminin karşısında olduğunu, dumanları görür görmez cami imamına haber vererek, camiye gittiğini söyledi. Büyükşehir Belediyesi'nin yangın nedeniyle hasar gören caminin yeniden ibadete açılması için ne gerekiyorsa yaptığını görmekten duyduğu sevinci dile getiren Fehim dede, "Başkanımızdan ve çalışanlarından Allah razı olsun. Çok güzel destek veriyorlar. Onlar olmasa ne yapardık. Bütün cemaatimizden arkadaşlar da çok memnun. Şimdilik çevredeki camilere gidiyoruz. İnşallah camimiz kısa sürede yeniden açılacak ve namazlarımızı burada kılmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi, Tahir Büyükakın, A Takımı, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Büyükşehir'in Bahtiyar Camii'nde onarım çalışmaları sürüyor - Son Dakika


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