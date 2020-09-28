Büyükşehir'in Bilgisayarları çocukların hizmetinde - Son Dakika

Büyükşehir'in Bilgisayarları çocukların hizmetinde

Muğla Büyükşehir Belediyesi pandemi dolayısıyla uzaktan eğitim görecek ihtiyaç sahibi öğrencilere bilgisayar desteği sağlıyor.

Büyükşehir'in Bilgisayarları çocukların hizmetinde, System.String[]

Muğla Büyükşehir Belediyesi pandemi dolayısıyla uzaktan eğitim görecek ihtiyaç sahibi öğrencilere bilgisayar desteği sağlıyor. Öğrenciler Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde hazırlanan bilgisayar dersliklerinden ücretsiz olarak faydalanabilecek. Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde hazırlanan bilgisayar dersliklerinde ekipler tarafından her türlü hijyen, salgın ve sosyal mesafe tedbirleri alındı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün "Geleceğimizin garantisi çocuklarımız için 2020-2021 Eğitim öğretim yılı başladı. Pandemi nedeni ile milyonlarca öğrenci okullarından uzakta evlerinde eğitim alıyor. Bilgisayar, internet gibi ihtiyaçların fazlasıyla hissedildiği günlerden geçiyoruz. İhtiyaç sahibi hemşehrilerimiz için bilgisayar, tablet desteği kampanyası başlattık. Bunun yanında çocuklarımızın uzaktan eğitim ve canlı dersleri için Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezimizde derslikler hazırladık. Her şey geleceğimiz çocuklarımız için. Hijyen ve mesafe kurallarına uygun olarak ayarlanan dersliklerde öğrencilerimiz derslerine girebilecek. Bu süreçte eğitime elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz" dedi. - MUĞLA

Büyükşehir'in Bilgisayarları çocukların hizmetinde
Büyükşehir'in Bilgisayarları çocukların hizmetinde
Büyükşehir'in Bilgisayarları çocukların hizmetinde

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Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 12:17 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Büyükşehir'in Bilgisayarları çocukların hizmetinde - Son Dakika

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