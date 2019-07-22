Son Dakika Haberleri: Büyükşehir'in Bilim Evi çocuklara bilim aşılamaya devam ediyor
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Büyükşehir'in Bilim Evi çocuklara bilim aşılamaya devam ediyor

1 saat önce

Kurulduğu 2013'ten bu yana her yıl artan sayıda toplam 70 bin çocuğa bilim aşılanan Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait Bilim ve Deney Evi'nde yeni yaz döneminde de çocuklar bilimle buluşmaya devam ediyor.

Büyükşehir'in Bilim Evi çocuklara bilim aşılamaya devam ediyor, System.String[]
Kurulduğu 2013'ten bu yana her yıl artan sayıda toplam 70 bin çocuğa bilim aşılanan Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait Bilim ve Deney Evi'nde yeni yaz döneminde de çocuklar bilimle buluşmaya devam ediyor.

Yapılan deneylerden ve öğrendikleri bilgilerden dolayı çok mutlu olduklarını söyleyen çocuklar, kendilerine böyle bir imkan verdiği için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Çocuklara eğitimler üçer haftalık periyotlar halinde veriliyor. Geçen hafta sonu eğitimini tamamlayan çocuklar üç hafta süren eğitimlerde doğal sabun yapımı, kan grubu testi, sigaranın zararları, asit-bazlar, iyotun süblimleşmesi, turuncunun dansı (potasyum iyodür ile civa klorür tepkimesi), enerji testi, optik deneyleri, sesin ne olduğu ve nasıl oluştuğu gibi birçok deney yaptı. Çocuklara katılım belgeleri eğitmenleri tarafından verildi.

Kimyadan biyolojiye, astronomiden fiziğe birçok konunun anlatıldığı üç haftalık eğitimin çok verimli geçtiğini belirten çocuklar, tekrar gelmek istediklerini belirtti. Bilim ve Deney Evi'ni çok sevdiklerini, burada bilmedikleri birçok konuyu eğlenerek öğrendiklerini söyleyen çocuklar, arkadaşlarını da beraberlerinde getirdiklerini söyledi. - AYDIN
Özlem Çerçioğlu, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 01:56 Kaynak: İHA
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