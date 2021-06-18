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Büyükşehir'in bilim tırı Kocaavşar'da - Son Dakika

Büyükşehir'in bilim tırı Kocaavşar'da

18.06.2021 14:51

Büyükşehir'in bilim tırı Kocaavşar'da Balıkesir'de bilim yolculuğuna başlayan "Mobil Robotik Kodlama, Bilim ve Kültür Tırı"nın son durağı, Karesi'nin kırsal Kocaavşar Mahallesi oldu.

Büyükşehir'in bilim tırı Kocaavşar'da

BALIKESİR - Balıkesir'de bilim yolculuğuna başlayan "Mobil Robotik Kodlama, Bilim ve Kültür Tırı"nın son durağı, Karesi'nin kırsal Kocaavşar Mahallesi oldu.

Mobil Robotik Kodlama, Bilim ve Kültür Tırı'nın tanıtım töreni Kocaavşar Mahallesi'nde gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce finanse edilen, Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Genç İşadamları Derneği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen projeyle; çocukların bilime olan ilgilerinin artırılması, geleceğe daha teknolojik donanımlarla hazırlanmaları hedefleniyor. Eğitimde fırsat eşitliği sağlanması noktasında önemli bir adım olan, 10 ay boyunca 10 ilçede belirlenen kırsal mahallelerde uygulanacak proje kapsamında, 8-15 yaş aralığındaki çocuklara bilim ve teknoloji, robotik kodlama, 3D tasarım başta olmak üzere birçok eğitim verilecek.

Kocaavşar İlk ve Ortaokulu'nda gerçekleştirilen proje tanıtım törenine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Deniz, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Aşık, Balıkesir Genç İşadamları Derneği Genel Sekreteri Hakan Tur ve öğrenciler katıldı. Öğrenciler, okul bahçesine konuşlandırılan tırda fen bilimlerinden matematiğe, fizikten kimyaya birçok alanda deneyler yaparak eğlenceli saatler geçirdi. Ayrıca öğrenciler Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi tarafından hazırlanan eğitim parkurunda yangın söndürme tatbikatı yaptı.

"Şehrimize fayda sağlayacak"

Projenin 10 ay boyunca süreceğini hatırlatan Balıkesir Genç İşadamları Derneği Genel Sekreteri Hakan Tur, böylesine önemli bir projenin paydaşı olmaktan gurur duyduklarını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

"Proje 2023 eğitim vizyonun Balıkesir'deki somut örneklerinden bir tanesi" diyen Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Aşık ise, "Valimiz Hasan Şıldak'ın himayelerinde başlatılmış olan Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi'nin en büyük ayaklarından bir tanesini tasarım ve beceri atölyeleri oluşturmakta. Genç İşadamları Derneği ile Büyükşehir Belediyemizin bizlerle birlikte bu projede yer alması şehrimize büyük fayda sağlayacaktır" dedi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Deniz, "Projeyle öğrencilerimizin okuyarak kazandıkları teorik bilgileri yaşayarak öğrenmeleri ve pekiştirmelerini sağlayacağız. Bu projenin hayata geçirilmesini sağlayan başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'a ve herkese teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

Büyükşehir'in bilim tırı Kocaavşar'da
Büyükşehir'in bilim tırı Kocaavşar'da
Büyükşehir'in bilim tırı Kocaavşar'da
Büyükşehir'in bilim tırı Kocaavşar'da

Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir, Kocaavşar, Karesi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehir'in bilim tırı Kocaavşar'da - Son Dakika


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